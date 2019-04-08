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播出8年…「上班這黨事」驚傳收攤 明最後一次錄影

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

側寫／慶富案跳火坑卻無預警被拔 鄭美玲交接充滿不捨

2019-04-08 13:02經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一金暨第一銀今（8）日一早舉辦董、總交接儀式，卸任總經理鄭美玲致詞約10分鐘，內容充滿不捨與感謝，一年多的時間，她認為，有種「壯志未酬的感覺」。

畢竟鄭美玲大學畢業後就到一銀服務，至今超過40年，在慶富案後，被指派擔任該行總經理，那一段時間她回想，時常都得到立法院備詢，每天挑燈夜戰準備資料，與董事長董瑞斌二人一同打拚、合作，在短短時間內，不論是金控、銀行，2018年的獲利就重上軌道，恢復水平，甚至都創新高。

甚至在去年亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑時，每周末「董董」都到公司陪伴同仁一同奮戰，等待結束後的喜悅與光榮，仍深深刻在心中，她也相當感謝當時共同並肩的同事，並在現場道上最深的謝謝。

上任一年多，也跟上金融科技（FinTech）浪潮，與同仁們一同討論，不斷腦力激盪，思考如何提升客戶數位體驗，如何深化客群、創造利益，她稱，「非常懷念」，也是來自內心深處的感謝。

她表示，一銀是台灣首家商業銀行，百年的基業，由前輩們將棒子一棒一棒地傳承下來，接下來把棒子交給新任者，一銀看得是120周年歷史聚合，期許未來新任者能維持好這份優質、厚實的基業。

從鄭美玲的致詞中，能感受到她滿滿的不捨，語言中也帶點沮喪，當時外界都認為她接任總經理一職，是跳進火坑，但她卻認為，「一銀培育栽培40年，需要我的時候，責無旁貸，幾乎以銀行為家，願意奉獻，無怨無悔。」

第一銀行常駐監察人林錦村今日也到現場擔任監交人，致詞時也超過10分鐘，內容除了提醒新任董座廖燦昌得兼顧報酬與風險外，也透露出對董瑞斌的滿滿不捨與抱屈。

他表示，董事長董瑞斌具備好憐憫存謙卑的性格，且他希望銀行能進步，在董事會上發現，董瑞斌擔任任何職務都乾乾淨淨、清清白白，兩袖清風及雲淡風輕。

他說，董瑞斌經營過程，目標明確，充分授權且尊重專業，「不該做的案子，絕對有肩膀扛起來」，維護的是整體立意，而非自己的位置，「這就是我一直以來，認識的董瑞斌」，現在暫時下車留下優雅典範，未來勢必成為銀行在評斷任何事情的標竿，大家會向他學習。

第一銀行總經理辦理交接儀式，圖左為卸任總經理鄭美玲、圖右為新任總座蔡麗雪。第一銀...
第一銀行總經理辦理交接儀式，圖左為卸任總經理鄭美玲、圖右為新任總座蔡麗雪。第一銀行／提供
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第一金控、銀行董事長今日辦理交接儀式，圖左為卸任董座董瑞斌，圖右為新任董座廖燦昌...
第一金控、銀行董事長今日辦理交接儀式，圖左為卸任董座董瑞斌，圖右為新任董座廖燦昌。第一銀行／提供
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第一銀行董瑞斌
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