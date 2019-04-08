高市府不放人 張雲鵬接華南金董座生變？財長這樣說

2019-04-08 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



公股行庫人事大風吹，現任高雄銀行董事長張雲鵬將回鍋擔任華南金控董事長，預定15日正式交接，但高雄市政府今（8）日表態「不放人」，財政部長蘇建榮則強調，根據目前掌握的資訊，該項人事案下周就有結果，意指張雲鵬人事案不致生變。

高雄市政府今日表示，張雲鵬現職仍為市政府委派的高銀公股董事及董事長，由於事先並未收到財政部方面的訊息，無從討論細節，因此認為此刻時機不宜。

高雄市政府指出，張雲鵬自華南銀行總經理退休後，於2017年6月受高雄市政府委託，擔任高雄銀行公股代表召集人並出任董事長一職。

由於2017年8月間適逢慶富公司爆發詐貸及虛偽增資案，引發社會各界關注，高雄銀行對該公司集團的貸款也形成呆帳，後續業務缺失問題的檢討與改善事宜，都在張雲鵬任內接續完成，對於案情有一定的了解與掌握。

因此，在目前高雄市議會成立專案調查小組並進行調查中，以及即將於4月25日進行的專案報告之時，均需借重張雲鵬的金融專長以及對案情了解，協助市府及議會釐清，市府現階段不考慮張雲鵬辭任高雄銀行董事長，盼請中央諒察。