立委喊有羞恥就別上任 廖燦昌自信接掌第一金董座

2019-04-08 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



清明連續假期前夕公股行庫人事大地震，其中最具爭議的是因慶富案下台的前合作金庫董事長廖燦昌，重返金融界出任第一金控和第一銀行董事長，今天在立法院財委會上引起多位立委抨擊，時代力量立委黃國昌甚至表示，「如果有一點基本的羞恥，對於合庫留下來的幾十億元的爛帳，不知如何交代，不要上任」；但是就在立委砲聲隆隆中，廖燦昌今天接下第一金印信，並自信滿滿的說，「立委應該對我以往的專業有信心」。

第一金今天舉行董總交接典禮，董瑞斌卸任，廖燦昌接任；廖燦昌原任合作金庫董事長，因為慶富案遭財政部撤換，如今又更上層樓擔任第一金董事長，今天上午立法院財委會上朝野立委砲聲隆隆；對此，廖燦昌表示，慶富案的問題財政部已經說明，他任職的合作金庫是參貸銀行，慶富案參貸銀行有十家，合庫只是其中一家，而且都依照內部作業準則和公司治理來辦。