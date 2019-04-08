台南市路邊停車格 即日起嗶悠遊卡

2019-04-08 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



悠遊卡也可在台南市路邊停車直接繳費了，台南市政府8日宣布，啟用智慧路邊停車格，目前已經有500台智慧停車柱在台南東區上線，未來將全面建置共2,000個智慧停車柱。

悠遊卡不僅在台南提供繳停車費等服務，在全台各縣市公有停車場以及知名連鎖停車場，總共超過1,700個停車場都可以用悠遊卡輕鬆繳費，為回饋台南市民，即日起至5月7日止，以悠遊卡在智慧停車柱繳費可以享有最優惠的七二折優惠。

悠遊卡公司表示，台南市智慧路邊停車格除了4月先有500台智慧停車柱在東區的林森路、小東路完成上線外，未來每季還將以500台的速度增置，共將在中西區、東區、安平區等地建置2,000個智慧停車格。

悠遊卡在停車場使用最早從台北市公有停車場開始，目前已經遍及全台，不僅全台各縣市公有停車場、公立學校停車場、大型醫院停車場，知名連鎖停車場像中興嘟嘟房、應安、普客24、日月亭、俥亭等，均可使用悠遊卡。

悠遊卡可以說是全台開車族不可或缺的好幫手，稱為「停車神卡」一點都不誇張（實際可使用地點視停車場業者布建而定）。