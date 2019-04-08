台南市路邊停車格 即日起嗶悠遊卡
悠遊卡也可在台南市路邊停車直接繳費了，台南市政府8日宣布，啟用智慧路邊停車格，目前已經有500台智慧停車柱在台南東區上線，未來將全面建置共2,000個智慧停車柱。
悠遊卡不僅在台南提供繳停車費等服務，在全台各縣市公有停車場以及知名連鎖停車場，總共超過1,700個停車場都可以用悠遊卡輕鬆繳費，為回饋台南市民，即日起至5月7日止，以悠遊卡在智慧停車柱繳費可以享有最優惠的七二折優惠。
悠遊卡公司表示，台南市智慧路邊停車格除了4月先有500台智慧停車柱在東區的林森路、小東路完成上線外，未來每季還將以500台的速度增置，共將在中西區、東區、安平區等地建置2,000個智慧停車格。
悠遊卡在停車場使用最早從台北市公有停車場開始，目前已經遍及全台，不僅全台各縣市公有停車場、公立學校停車場、大型醫院停車場，知名連鎖停車場像中興嘟嘟房、應安、普客24、日月亭、俥亭等，均可使用悠遊卡。
悠遊卡可以說是全台開車族不可或缺的好幫手，稱為「停車神卡」一點都不誇張（實際可使用地點視停車場業者布建而定）。
針對成功攻佔台南市智慧路邊停車格，悠遊卡即日起至7月8日止，也針對搶先體驗台南市智慧路邊停車格的市民提供超殺的停車費優惠；自4月8日至5月7日止，凡持悠遊卡現場繳費，即可享停車費七二折優惠，5月8日至7月8日，持悠遊卡現場繳費也能享停車費8折優惠，悠遊卡友在享有便利之餘，也能省了荷包。
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