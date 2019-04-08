對一銀廖燦昌的疑慮 蘇建榮坦承有向院方反映

2019-04-08 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



清明連假前公股行庫人事大地震，引發外界質疑，尤其是因慶富案遭撤職的合作金庫前董事長廖燦昌，回鍋任第一金既第一銀行董事長，今天上午在立法院財委會引發在野黨立委痛批，公股行庫新潮流化，是金融史上最黑暗的一面，直指蘇建榮把財政部長做小了；蘇建榮也坦承，對於廖燦昌的疑慮，他曾經向行政院表達過。

這一波公股人事案，今天在立法院財委會引發國民黨立委賴士葆、林德福、費鴻泰及時代力量立委黃國昌等人的質疑。

黃國昌說，廖燦昌因為慶富獵雷艦弊案下台，一年多去外面當門神，過個水來當第一金董事長，是非在哪裡？蘇建榮表示，「事實上我有適當表達意見」；黃國昌追問，「跟誰表達」？蘇建榮表示，「院方」；黃國昌繼續追問，是蘇貞昌嗎？蘇建榮表示，「就是院方」。

賴士葆則表示，臺灣銀行才因踩到華映及綠能而重傷，果三位副總竟然都升官；並爆料裡面有兩個關鍵人物，接第一銀行總經理的蔡麗雪，是前合庫董事長蔡哲雄的機要秘書，還有一人是新系大老吳乃仁妻子詹彩虹推薦的，他們都是新潮流系的人馬。

賴士葆還說，廖燦昌回鍋接第一金董事長，是桃園市長鄭文燦推薦的，賴士葆並對著蘇建榮說，部長做成這樣真可憐，你是公股的大老闆，真的很悲哀；這樣胡搞瞎搞，蘇貞昌根本是用新潮流唯才。