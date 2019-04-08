影／第一金控董總交接 卸任總經理鄭美玲：壯志未酬

2019-04-08 11:54 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任董事長、總經理交接，新任董事長廖燦昌表示，接下這一棒後，會努力維護第一銀行品牌價值與光榮歷史，並邀請同仁捲起袖子一起打拼，也推崇卸任董事長董瑞斌對一銀的貢獻。