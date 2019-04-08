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影／第一金控董總交接 卸任總經理鄭美玲：壯志未酬

2019-04-08 11:54聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

第一金控第一銀行今天舉行新、卸任董事長、總經理交接，新任董事長廖燦昌表示，接下這一棒後，會努力維護第一銀行品牌價值與光榮歷史，並邀請同仁捲起袖子一起打拼，也推崇卸任董事長董瑞斌對一銀的貢獻。

而卸任的總經理鄭美玲致詞時，則談起當時因「慶富案」，與董瑞斌臨危授命，出任第一金控暨第一銀行董事長與總經理，如今要卸任，覺得有點「壯志未酬」。

第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任總經理交接，由卸任總經理鄭美玲（左）交接給新任...
第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任總經理交接，由卸任總經理鄭美玲（左）交接給新任總經理蔡麗雪（右）。記者胡經周／攝影
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第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任董事長交接，由卸任董事長董瑞斌（左）交接給新任...
第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任董事長交接，由卸任董事長董瑞斌（左）交接給新任董事長廖燦昌（右）。記者胡經周／攝影
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第一金控暨第一銀行新任總經理蔡麗雪。記者胡經周／攝影
第一金控暨第一銀行新任總經理蔡麗雪。記者胡經周／攝影
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第一金控暨第一銀行新任董事長廖燦昌。記者胡經周／攝影
第一金控暨第一銀行新任董事長廖燦昌。記者胡經周／攝影
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第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任董事長交接，由卸任董事長董瑞斌（左）將印信交給...
第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任董事長交接，由卸任董事長董瑞斌（左）將印信交給新任董事長廖燦昌（右）。記者胡經周／攝影
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第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任董事長、總經理交接，卸任的總經理鄭美玲致詞時，...
第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任董事長、總經理交接，卸任的總經理鄭美玲致詞時，則談起當時因「慶富案」，與董瑞斌臨危授命，出任第一金控暨第一銀行董事長與總經理，如今要卸任，覺得有點「壯志未酬」。記者胡經周／攝影
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第一銀行第一金控董瑞斌
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