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第一金董座交接 廖燦昌提出「三個溫暖」

2019-04-08 11:35經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一金控第一銀行今天舉行新、卸任董事長交接，新任董事長廖燦昌表示，未來期待能成為一個「有溫度」的金融機構，包括「有溫度的政策執行者」、「有溫度的客戶關懷者」及「有溫度的員工照護者」。

廖燦昌表示，第一銀行在今年歡慶120周年，這麼有傳承榮耀和品牌價值的企業，在經歷過市場和環境的衝擊，仍然能夠獲利堅實的站穩200億元，這是歷任董事長一棒接著一棒累積下的基礎，自己接下這一棒，會繼續努力向前，繼續維護第一銀行的品牌價值和光榮歷史。

廖燦昌也特別感謝卸任的第一銀行董事長董瑞斌、總經理鄭美玲，廖燦昌表示，「第一銀行在董董事長和鄭總經理過去一段時間的帶領下，努力落實了去年的『轉型穩進』目標，並且訂下今年以『跨越』做為邁入新階段的策略發展主軸，走出陰霾，迎向光明，成果有目共睹。」

廖燦昌指出，第一金控及第一銀行不管是在金控的事業管理、共同行銷、企業社會責任的落實；銀行的客戶經營、海外布局、數位發展及員工照護，都是走在領先者的地位，在既定的ㄧ些方向，包括海外布局、資訊核心系統、數位發展、員工儲蓄暨持股信託等，我們都會持續地推進，探索各種精進的可能，維持領先地位。

廖燦昌期待第一金控及第一銀行成為一個「有溫度」的金融機構，並從「有溫度的政策執行者」、「有溫度的客戶關懷者」及「有溫度的員工照護者」等三個面相來落實。

「有溫度的政策執行者」方面，廖燦昌表示，第一金控及第一銀行作為公股金融機構的佼佼者，對於所有的政府政策，都應該從如何支持和落實的角度，尊重本於專業的評估，兼顧風險管理、法令遵循的要求，做出有感而能推展的業務模式。

廖燦昌指出，第一銀行長期以來在中小企業放款市占率維持第一，持續在進一步深耕企業第二代接班，企業傳承，家族財富信託，推動AO制度等，未來要繼續精進，努力來持續推動成為「有溫度的客戶關懷者」。

「有溫度的員工照護者」部分，廖燦昌董事長表示，員工是企業經營最重要的價值，有良好的環境、有發展的空間、有適切的照顧、有競爭力的薪酬，才有具備向心力的員工，第一銀行在董董事長的規劃下已經通過員工儲蓄暨持股信託，我們會盡快的落實，同時持續地來關注員工福利的提升。

最後，廖燦昌董事長重申並提醒，大家所經手的業務，必須落實每一個流程，注意每一個細節，了解每一項規定的用意和背後所要控制的風險所在；合規是金融從業人員無法妥協的圭臬，它必須內化到我們的血液裡，落實成為每位同仁念茲在茲的信條。

第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任董事長交接，卸任董事長董瑞斌（圖左）、新任董事...
第一金控暨第一銀行今天舉行新、卸任董事長交接，卸任董事長董瑞斌（圖左）、新任董事長廖燦昌（圖右）。記者林子桓／攝
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