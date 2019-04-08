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公股行庫人事地震 蘇建榮：所有董總都是院的決定

2019-04-08 11:04經濟日報 記者程士華╱即時報導

財政部日前公佈多項公股行庫董事長、總經理人事異動情形，財政部長蘇建榮今（8）日赴立法院財政委員會專案報告並備詢，在野黨諸多砲火相繼於質詢台上重砲批評；蘇建榮表示，「所有的董、總都是院的決定」，他也在過程中適當表達意見，並坦言在此波人事異動後，「應該是不會有第二波」。

財政部於3日公佈第一金、華南、彰銀及土銀等高層人事異動，多位人選於今日進行交接，此次人事異動也受到跨黨派多位立委關切，國民黨立委林德福在質詢時批評，此次人事異動是行政院長蘇貞昌的「黑手」介入、同黨立委賴士葆更說，蘇建榮在此次人事案中僅扮演「跑腿小弟」、「蘇貞昌的puppy（小狗）」

蘇建榮表示，他在此波人事案當然有提建議，「院長有徵詢，我也適度表達意見」，然而公庫行庫人事核定權本來就在行政院，此波人事案當中還是有他推薦的人選，但不方便透露是哪一位；賴士葆質問第一金前董座董瑞斌撤換的原因，蘇建榮表示，他的階段性任務完成。

民進黨立委余宛如也於質詢中關切公股人事異動是否將有後續，蘇建榮坦言應該是不會有第二波；針對較有爭議的人事案，蘇建榮指出，新任第一金董事長廖燦昌雖曾因慶富案下台，但長期在公股行庫服務，他的專業還是可以肯定，同時也強調未來不能再犯下慶富案這樣的案子。

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