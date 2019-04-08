玉山行動銀行App 支援Siri語音服務

2019-04-08 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



玉山銀今(8)日宣布，「玉山行動銀行App」支援Siri語音服務，不論查看即期匯率或即時轉帳，顧客只要動口說話，即可聲控呼叫開啟功能。

這是目前國內首家也是唯一推出此項服務的金融業，玉山銀繼首創支援widget、3D Touch功能及Apple Watch訊息通知後，持續開發iOS系統元件應用，提供顧客更便利的金融服務。

玉山銀表示，顧客只要使用iOS 12或以上版本的iPhone智慧型手機，即可下載並開啟「玉山行動銀行App」，進入「外匯匯率」及「即時轉帳」功能後點選右上角「加入Siri」，即可自訂錄製呼叫語音，不論是錄製愛妻宣言「我愛老婆」來呼叫Siri開啟即時轉帳功能，或是錄製個人化暗號「早安您好」開啟外匯匯率，都可透過自動化語音服務，讓三步驟操作縮減為一步驟快速開啟。

除了支援Siri語音服務，「玉山行動銀行App」積極開發支援iPhone iOS系統元件功能，2018年即首創支援widget、3D touch功能，透過widget快捷功能讓顧客手機向右一滑快速操作，提供即期匯率牌告、買賣外幣、外幣到價通知設定、即時轉帳、刷卡明細及玉山e客服等多元功能捷徑，並可透過指紋與刷臉輕鬆登入，讓顧客在待機狀態下即可快速查看即時匯率牌告或開啟常用功能，另外，也支援Apple Watch，不論是信用卡消費訊息或各式帳務通知都能貼身提醒不錯過。

玉山行動銀行更獨步全國首創提供行動外幣大額交易，只要事先完成行動金融憑證申請設定，當單筆或單日累計換匯新臺幣50萬以上交易時可透過指紋與刷臉完成簽驗章，減少一半以上交易時間，不錯過外匯重要交易時機。