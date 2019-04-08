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女力告白：從希臘神話開始的偏見「閉嘴女人史」

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

新台幣早盤貶0.6分

2019-04-08 10:12中央社 台北8日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以30.850元開盤，貶3.3分；10時來到30.823元，貶0.6分。

截至10時2分，新台幣兌美元最高30.816元、最低30.850元。

新台幣美元匯率外匯
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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