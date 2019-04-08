系列一／純網銀壓境 台新Richart搶先擁抱數位族群

2019-04-08 08:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



前言：金管會預計今年6月釋出兩張「純網銀」執照，台灣金融市場將因純網銀的加入，產生「鯰魚效應」，本系列由台新銀、王道銀、國泰世華銀、玉山銀四家業者的視角，一窺國銀的數位策略。

台新Richart數位銀行自2016年推出以來，即席捲年輕人市場，以50萬人，市占率50%以上，穩坐國內數位帳戶龍頭寶座。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀指出，Richart是台新銀的子品牌，設立目的是為了吸引數位族群，提供迎合數位需求的整合性金融服務。

從Richart用戶體驗分析，Richart有三大亮點：一是每月單筆轉入新台幣2萬元或使用Richart Visa金融卡消費兩筆，最高可享1%活儲優利。

存款100萬以內都有優利1%，每個月的2萬轉入只是觸發1%的條件，超過100萬元利率則是0.45%。

二是FlyGo卡強調旅遊，綁定Richart帳戶，海外消費高達2.8%現金回饋，國內一般消費也有1.2%回饋，且現金回饋無上限。另一張@GoGo卡，綁定Richart 數位帳戶後，指定數位通路(網路購物/電視購物/綁定支付)3.5%，一般消費1.5%，回饋率高且實用。

三是會發光的LED信用卡，Richart狗狗的紅色領結，在刷卡感應時會一閃一閃，可愛造型吸引年輕族群。

除了上述三大亮點外，Richart也結合「儲蓄、支付、理財、保險、外幣、貸款」服務，優惠環環相扣，讓錢生錢。不僅讓複雜的金融產品容易理解，也解決年輕人對金融使用的痛點。

例如台新銀新推出的「麻吉指數」創新功能，可依據用戶與銀行的往來程度來評分，獲得較高的積分，最高可以減免Richart貸款利率1%。

在理財功能上，可以銅板投資，10元輕鬆理財入手，讓從沒有投資經驗的年輕人，可以從10元開始練級。

包國儀指出，台新從很早就看到，數位化將成為金融業者的戰略重點，因此，Richart大膽引進「100%用戶體驗」及「敏捷式專案管理」，初期的投資成本雖高，但改變將為客戶創造更大的價值，整合部門間的資源，以發揮最大的綜效。

所謂「100%用戶體驗」及「敏捷式專案管理」是什麼?包國儀解釋，「100%用戶體驗」轉換銀行的思維模式，由產品導向變為客戶體驗，開發前邀請客戶進行訪談及測試，確保產品提供用戶最佳體驗。

「敏捷式專案管理」則是新的專案管理模式，過去銀行採用瀑布式開發，專案可能要一年到一年半才能完成。為滿足客戶即時需求，導入敏捷式開發，將每項功能再切分，並直接開發，加快完成時間。

時代在改變，金融服務的樣貌也要跟著改變，因應數位化趨勢，台新銀行設立專責小組，並以數位部門作為創新孵化器，運用更多的金融科技、與新創產業合作，與全行協力合作並加速發展數位化，拓展新業務或研擬新型態的功能及商品。

包國儀說，以往跑銀行要趕3點半，現在不需要趕3點半，線上轉帳即可，使用銀行錢包綁定信用卡，出門也不需要帶信用卡，金融業者一直在面對各式各樣的需求，數位化的目的，也是為了因應不同時間及空間，從實體分行的據點，延伸到網路及手機等管道的改變。