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富邦產險啟動水稻保險理賠

2019-04-08 08:32經濟日報 記者王皓正╱即時報導

農委會公告107年各鄉鎮二期稻作產量，本期仍有部分鄉鎮收穫量短缺，富邦產險立即主...
農委會公告107年各鄉鎮二期稻作產量，本期仍有部分鄉鎮收穫量短缺，富邦產險立即主動對已投保富邦產物水稻區域收穫農作物保險的農民啟動理賠服務。圖為富邦金控外觀。(本報系資料庫)
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農委會公告107年各鄉鎮二期稻作產量，本期仍有部分鄉鎮收穫量短缺，富邦產險立即主動對已投保富邦產物水稻區域收穫農作物保險農民啟動理賠服務，本次共有花蓮縣光復鄉、高雄市美濃區、屏東縣鹽埔鄉等三個鄉鎮的保戶獲得保險理賠。

以屏東縣鹽埔鄉為例，過去五年平均產量每公頃為4,507公斤，保險保障的產量為過去五年產量的8成，即每公頃3,606公斤；該區107年二期稻作實際平均產量為每公頃3,246公斤，較保障產量短缺360公斤，投保保戶即可依照保單條款約定，以農委會公告的蓬萊米輔導收購價每公斤23元理賠，每公頃可獲得理賠為8,280元(360公斤X23元)。

依據政府天然災害救助辦法規定，各鄉鎮農作物因天災所致的損害比例必須達20%才會啟動，然而若個別農民的損害比例未達20%，或受病蟲害等非天災因素導致減產，將因未符合天然災害救助標準而無法領取現金救助，農民必須自行吸收損害成本。透過水稻區域收穫農作物保險，不但可填補農民因天災所致的損失，更能擴大承保因病蟲害等非天災因素導致的減產，保障範圍更廣。

富邦產險長期關注社會需求，致力開發多元完整的保險商品，運用正向的力量促進台灣社會永續穩定發展。未來也將持續規劃各種類型的農業保險商品，在面對極端氣候變化的衝擊下，給予農民全面且完善的保障。

保險農民理賠
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