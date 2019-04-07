併購金童粘傑評 升任摩根士丹利中國區投行部副董

2019-04-07 21:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



外資圈傳人事異動，屢屢為摩根士丹利創下投行業務佳績的摩根士丹利台灣區投資銀行部主管粘傑評，獲拔擢為摩根士丹利中國區投資銀行部副董事長，並將持續兼任台灣區投資銀行部主管。

這也是2017年錢國維升任摩根大通亞太區副主席後，又一台灣人物晉升到外資投行的亞洲區高階職務；未來粘傑評雖將以兩岸業務為主，但過去一年，大摩在中國、台灣投行表現都相當突出，特別是推動多家中國大型企業籌資，粘傑評被委以重任，足見集團肯定。

1973年次的粘傑評，在投行圈已是赫赫有名的併購金童，最出名的戰功是台灣與大陸熱議經貿合作時期，曾協助潤成收購南山人壽、元大金併寶來證等，並以中信金與大陸中信銀行相互參股案，創兩岸雙向參股首例。2018年摩根士丹利台灣團隊參與中嘉出售、老牌醫材廠百略收購案等，來自併購（M&A）相關的收入較前年翻了一倍。

摩根士丹利去年在大中華市場更創下多項紀錄，整體亞洲併購交易金額大幅成長，因此榮獲《歐元雜誌》評選為台灣最佳投資銀行、亞洲最佳財顧銀行，IFA Asia選為2018年度代表銀行等。

包括去年亞洲五大併購案，有四案皆由摩根士丹利擔任顧問，中國長江三峽集團收購葡萄牙EDP、長江基建、長實集團及電能實業收購澳洲APA、螞蟻金服達140億美元的募資案及吉利汽車入股戴姆勒等，總額就達698億美元。

此外，《歐元雜誌》也肯定大摩深耕寶島債承銷，協助Comcast、AIG、英特爾等大型企業籌資，串起歐美亞企業連結。

外資圈人士指出，粘傑評為人低調，個性謹慎，但與熟識朋友有海派的一面，且腦筋靈活、聰明行事，助其在投行圈建立廣大人脈，深受企業老闆倚重。而在此次升任前，粘傑評曾因戰功彪炳派駐香港，後由摩根士丹利台灣區負責人柯之琛找回台灣，助大摩多年蟬聯台灣企業併購財顧與海外籌資業務排名第一。