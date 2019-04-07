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中性樂觀看待第二季行情 投信：部分產業春燕到

2019-04-07 12:57聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

時序進入第二季，台股是否能創佳績、亦或有修正可能？這些都是投資人目前最關心的課題。從基本面、資金面，以及技術面來看，施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，目前評估是可以中性樂觀看待第二季行情，大盤格局以高檔震盪可能性大。

詹祖光認為，第二季風險雖然依舊存在，需要小心以對，但景氣確實是一季比一季好，因此股市就算有修正，但應該也不足為懼。至於投資策略，由於見到部分產業春燕已到，主動式的選股布局，目前是不錯的時機。

台股今年至今的表現堪稱穩定，從年初至今，漲幅約10％左右，主要來自於基本面轉佳、以及資金面的回流。

去年第四季是最恐慌的時候，廠商訂單、存貨都是最差狀況，現在已經從谷底回升，甚至可以說，一季比一季好。之前投資人多擔心美國升息，但現在這個因素消除，甚至還有降息聲音出現，進而吸引資金回流，因此台股就技術面來看，可見到中長線的年線、季線依然走揚，甚至在年線附近擁有滿強的支撐。因此可以中性樂觀看待台股第二季的行情。

至於風險，市場多是擔心美國聯準會暫停升息，暗指了全球經濟的窘況。但事實上，目前看來主要國家的成長率依舊是正成長，經濟也不像過去歐債危機、美國房地產泡沫時期那般衰退，現在只是成長趨緩。

另外觀察第二季，景氣雖不是全面性好轉，但已有看到部分產業正在復甦，春燕已經率先報到。

例如電動腳踏車，從上游到下游的接單狀況都不錯；5Ｇ相關投資也持續進行中；手機方面，製造窄邊框相關的IC廠商以及製造鏡頭的廠商業績表現不俗；資料中心(Data Center)去年第四季雖需求疲軟，但自美國已開始復甦，相關的台灣設備供應商也會因此受惠。另外則是無線藍牙耳機，不管是歐美高階品牌還是手機廠牌如Apple、華為、小米、SONY都競相推出，成長可期。

要提醒的是，5月份會公布今年第一季的財報，屆時可能會讓股市有一些震盪。今年第一季還有農曆年，在景氣沒有很明顯回穩之下，預估第一季財報應該不會太亮眼，屆時台股或有些許震盪。但如上所述，目前預期震盪幅度應不至於太大，特別是台股中不乏具有5%以上殖利率的個股，相當具有投資優勢，相信也是中長線資金偏好的標的，此可視為大盤震盪時的下檔保護。

從過去常說第二季是「五窮六絕」，但其實早就沒有這個狀況了。過去在說五、六月是資訊產業淡季，這樣的狀況只適用於PC產業。隨著現在產業類別愈來愈多元，有網通、資料中心、電動車、5G基建、物聯網 (IoT，Internet of Things)、消費性產品手機週邊產品如耳機等等，每個產業淡旺季都不同，已經沒有全面性的五窮六絕，投資人不用過於憂心。

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