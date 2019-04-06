清明連假結束 投信搶募風險債基金

2019-04-06 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



連假結束，投信忙著募集基金，本月底前就有七檔基金要問世，絕大多數是風險債券基金。這些基金各有特別之處，顯見投信在推出符合投資人的主流產品之際，也要設法做到差異化，才能吸引資金進駐。

15日這日可以說是「黃道吉日」，有五檔基金當天開募。以台新優先順位資產抵押高收益債券基金來說，強調標的不是傳統的高收益債券，而是具「優先順位」且有「資產抵押」的高收益債。優先順位資產抵押高收益債的求償權、報酬風險比、波動度、存續期間都優於傳統的高收益債，收益率也不差，因此受到愈來愈多投信注意。

至於柏瑞中國A股量化精選基金，則是這一波新募集基金中唯一的主動操作股票型基金，雖然A股基金並非首發，但卻是第一檔強調以量化投資來布局A股的基金，以大數據進行全面性多廣度分析，前進以散戶為主的無效率A股市場。基金的投資顧問為華泰柏瑞基金公司。

元大標普美國高息特別股ETF基金雖然不是第一檔特別股ETF，但特別強調高息，追蹤的是標普美國高收益特別股指數，標榜高殖利率（與高收益債券差不多）、低波動度、低相關性。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金則是全台第一檔，強調優勢在於高信評、高流動性及低相關性。丹麥的資產擔保債券規模為全歐洲最大，指數發行 200 年來從無違約紀錄，且指數的成分債券都獲得 S&P AAA 最高評級。

宏利六年階梯到期新興市場債券基金是目標到期債券基金，成立滿四年後，投資人將可拿回基金資產的40%。階梯到期債券基金去年起開始盛行，凱基2025階梯到期新興市場債券基金也是類似產品，預期這種分批出場的目標到期債券基金會愈來愈多。

景順到期債券傘型基金將於23日開募，包括兩檔子基金，即「景順2029到期精選新興債券基金」及「景順2025到期精選新興債券基金」，分別於10年、六年期滿。10年滿期，充分考驗台灣投資人的耐力。