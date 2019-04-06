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小七深夜不營業傳中信ATM合作生變 銀行主管這麼說

小七深夜不營業傳中信ATM合作生變 銀行主管這麼說

2019-04-06 19:46經濟日報 記者陳美君╱即時報導

全台零售據點最多的7-Eleven日前宣布，旗下400家門市不再24小時營業，此...
全台零售據點最多的7-Eleven日前宣布，旗下400家門市不再24小時營業，此舉竟引發竊賊動起歪腦筋。 聯合報系資料照
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全台零售據點最多的7-Eleven日前宣布，旗下400家門市不再24小時營業，此舉竟引發竊賊動起歪腦筋，趁超商打烊時間「拔」走超商內自動櫃員機（ATM），外傳中信銀在超商內建置ATM的戰略可能因此生變，對此，中信金主管回應：「沒聽說計畫有變，與7-Eleven的合作並未因此事改變，但未來會加強ATM的安全措施」。

有媒體報導，因竊賊盯上未24小時營業的「小七」，進而導致中信銀在超商內裝設ATM的計畫改變，甚至推測中信銀ATM裝機數想突破6千台大關已無望，不過中信金控資深副總暨發言人邱雅玲對此報導予以否認，強調沒聽說公司有因此改變與7-Eleven的合作策略，報導內容純屬媒體臆測，不過，未來會加強ATM的安全措施。

據悉，桃園市新屋區一間未24小時營業的小七，日前在凌晨遭四名狂徒敲破玻璃，以鐵鍊將店內ATM偷走，得手百餘萬逃逸，失竊的提款機，後來在桃竹交界新竹縣後湖的福興溪被民眾發現，經警方檢視採證後，現場僅發現提款機空機殼，裡頭的126萬現金全沒了。

據金管會統計，中信銀截至1月底全台ATM裝機數高達5,836台，市占率約達兩成，媒體報導，業內估計中信銀約有5,100台ATM裝設在統一超商中，這也是中信銀ATM台數稱霸各金融機構的主因，中信銀ATM機台裝置數量較國泰世華銀的4,015台遙遙領先逾千台以上。

中信銀ATM統一超商
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