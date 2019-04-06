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第一金控董座8日交接 全程公開

2019-04-06 17:30經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一金、銀董事長將由前合庫金庫董座廖燦昌接任。 本報資料照片
第一金、銀董事長將由前合庫金庫董座廖燦昌接任。 本報資料照片
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公股行庫人事日前大風吹，放完連假後，開工第1天就是新任董、總交接，第一金表示，將於8日（一）上午10時舉行新、卸任董事長交接，且全程公開，結束後新任董座也會與媒體進行互動。

第一金、銀董事長將由前合庫金庫董座廖燦昌接任，第一金控將於周一舉行新、卸任董座交接，同時第一銀行總經理也將由現任台灣金控副總蔡麗雪接掌，交接儀式與董座交接同日舉辦。

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