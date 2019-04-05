爸媽看過來 3階段建構讓兒童保單規劃在刀口上

2019-04-05 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



受台灣少子化影響，每個小孩都是父母的心頭寶，小孩萬一有任何閃失，父母總是心疼至極，也因此，許多父母在孩子呱呱落地後總會積極幫孩子規劃醫療保障，希望透過保單轉嫁風險，讓小孩享有更好的醫療品質。全球人壽建議，父母規劃兒童保單重點，可透過3階段逐步建構更趨完善的醫療保障。

父母全心想幫孩子規劃完善的兒童保單，真的有規劃在刀口上嗎？保費是否會造成每年父母的經濟負擔呢？全球人壽建議，父母可以依小孩不同階段的需求，規劃適合的醫療險保障，並且在兒童節之際，檢視孩子的投保狀況，補齊保障才是送給孩子最珍貴的兒童節禮物。

在新生兒時期，住院日額型醫療險及實支實付型醫療險不可少；小學時期，傷害險及傷害醫療險要補強；中學、大學時期，規劃癌症險、重大疾病險、重大傷病險。

如何給新生的寶貝他更完善的保護，全球人壽建議，除要先檢視自己的保障是否以提供給心愛家人完善的防護外，新生寶貝的保險規劃可先著重在醫療險。提供填補自費費用支出的實支實付型醫療險，以及可以作為填補新手爸媽請假時期收入短少的住院日額型醫療險，是家中寶貝們不可或缺的醫療防護傘。

就讀小學的小孩，相對活潑好動，全球人壽建議，小孩如果已經投保了住院日額型醫療險及實支實付型醫療險，父母則可幫讀小學的小孩加強傷害險與傷害醫療險的保障。以傷害醫療險為例，主要是可以填補因意外導致受傷就醫，而產生的門診或住院時的診療費用，例如跌倒受傷或骨折等孩童常見的意外事故等。

若小孩已上了中學、大學，全球人壽建議，父母可逐步幫小孩規劃癌症險、重大疾病險或是重大傷病險。受惠於醫療科技進步，許多癌症若發現得早，可獲得良好控制，規劃癌症險可幫小孩轉嫁萬一罹癌後的高額治療費用。而重大疾病險或重大傷病險，除有癌症給付，還將心肌梗塞、腦中風等重大疾病納入理賠範圍。