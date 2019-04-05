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謝龍介遭恐嚇準備吃「花生」？ 警方鎖定對象偵辦中

並非劍指呂桔誠 陳錦稷：監督台銀備抵呆帳

2019-04-05 05:59聯合報 記者張語羚╱即時報導

台灣金控獨立董事陳錦稷陸續透過臉書，揭開台銀備抵呆帳的茶壺風暴，遭外界質疑劍指台灣金董事長呂桔誠，不過陳錦稷昨天受訪時澄清，曾與呂在台灣智庫共事也有私交，並沒有針對他，而是單純的把對於備抵呆帳過高的質疑提出來，「我也在大學任教，這是很好的Case Study」。

陳錦稷說，台銀上周三開審計委員會，接著隔天開董事會，3月底就會公告，因此他只是把質疑的爭點提出來，過去獨立董事的文化都是「背書」的角色，但是內部應該要把事情拿出來討論，何況台銀的情況是2018年備抵呆帳一提就提了73億元，過程中又發生台銀總經理邱月琴拿不對的數據在審計委員會中提出。

陳錦稷強調，華映等大額授信案踩到地雷，外界可能會聯想到慶富案，「要『河蟹』掉也是可以」，但是董事會、審計會成案了，「我就更有壓力要講清楚」；且講完台銀備抵呆帳的事後，碰巧又遇上公股行庫人事大地震，外界又解讀為民進黨內的派系，但他與呂桔誠早在10年前就有在台灣智庫共事的經驗，私下也有交情，並沒有針對誰。

「我是教金融機構管理的」，陳錦稷在受訪後又以文字表示，「當董事會幾乎要以三分之二的重度決議，直接通過財報，凌駕審計委員會的功能，卻無法清楚解釋獨立董事的質疑，這情況下獨立董事要如何行使職權？而且總經理以財報要在3月底陳報金管會，以時間的壓力，明示暗示要獨立董事放棄對財報是否允當表達的質疑時，身為獨立董事，只能選擇留下紀錄，適當揭露獨立董事關心的議題為何。」

台灣金控獨立董事陳錦稷（右一）近來連番砲打台銀財報。圖／聯合報系資料照片
台灣金控獨立董事陳錦稷（右一）近來連番砲打台銀財報。圖／聯合報系資料照片
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