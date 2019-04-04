親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公股銀人事搬風
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

孫安佐一篇業配20萬？孫鵬揭真相

第2季全球變數多 跟漲抗跌就看這種基金

2019-04-04 15:35經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

第2季全球變數多，在不確定因素多、獲利不易的年代，投資人該怎麼辦？其實不用過於擔憂，基金產品百百種，就看你有沒有選對。調查國內十大投信看法，第2季激推多重收益型基金，最有機會幫投資人賺到錢。

美國聯準會出現超鴿派言論後，目前市場最擔心景氣是否出現衰退，摩根投信多重收益型產品經理陳若梅表示，投資人不用過度憂心，一來是全球經濟並未出現衰退，只是成長力道較不如過去幾年強勁，再者，就美債殖利率倒掛問題，從歷史經驗來看，不代表經濟衰退會馬上來臨，相反地，後續美股還是很有可能再創高點，且時間至少有一年的時間。

陳若梅進一步舉數據證明，根據統計，不論是1978年、1989年、1998年或是2006年發生美債殖利率曲線倒掛之後，不論後三個月、後六個月，或是後一年，美股仍維持強勢上漲格局，且平均漲幅隨著時間拉長而升高，後三個月平均漲幅近一成，後半年上漲幅度可達逾14%，後一年的平均漲勢更是高達二成之多，且在此期間循環類股如能源、科技等，表現優於防禦類股如民生用品、公用事業，顯見殖利率倒掛並不代表風險性資產走勢反轉趨勢會立即出現。

陳若梅還分析，本次發生殖利率曲線倒掛的環境，是全球央行購買公債的寬鬆措施壓低了美國10年期公債殖利率，這可能使殖利率曲線預測景氣衰退的準確性降低；且殖利率曲線倒掛後，不代表經濟衰退馬上來臨，反而是現階段全球正處於美國景氣擴張的成熟期，需更加謹慎看待景氣衰退預兆，此時的投資組合應以均衡、多元分散為主，並以收益性質資產來提高下檔保護。

不過，陳若梅認為，投資人也不用過於擔憂，根據最新的全球經理人調查，投資市場對於經濟成長前景看法已經連續兩個月改善，加上38%受訪經理人認為聯準會升息循環已結束，寬鬆的資金環境有利後續風險性資產表現，預期高品質、大型股與高股息風格仍是接下來最為看好的投資風格，建議投資人應採取多元分散，且鎖定優質收益的投資策略進行布局，以降低過度集中特定資產的風險。

陳若梅也說明，收益型資產涵蓋多元標的，而現今低利率環境推動投資人對較高收益率的需求，收益型資產可望受惠；除債券，收益型資產還包含高息股、特別股、REITs及可轉債等標的，有助增加資本利得的成長契機。

分享

殖利率景氣美國聯準會
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

萬物代幣化時代 KPMG：投資者暫以關注代替投注為宜

2019-04-04 08:54

為孩子儲備未來 善用理財工具搭配兒童帳戶

2019-04-04 06:04

彰銀攜有線電視推台灣Pay

2019-04-04 00:50

富邦產水稻保險理賠 啟動

2019-04-04 00:50

宏泰壽推可自選墓地保單

2019-04-04 00:50

國銀衝刺「開放銀行」 動起來

2019-04-04 00:50

央行黃金市值逾5,000億

2019-04-04 00:50

中小型金融股 配息超誘人

2019-04-04 00:50

外匯存底連五月創新高

2019-04-04 00:50

我黃金藏量排名13 市值5439億

2019-04-04 00:35

四壽險金控股息 受關注

2019-04-03 23:40

台灣2團隊進史丹福銀髮設計前8強 台灣人壽力挺

2019-04-03 17:04

沒有把握這三原則 別說你拿的是旅日神卡

2019-04-03 16:04

JCB信用卡結算匯率 比MasterCard、VISA優惠

2019-04-03 14:37

掌握3原則 遊日刷卡賺好康

2019-04-03 14:36

部分鄉鎮二期稻作收穫短缺 富邦產險啟動水稻保險理賠

2019-04-03 13:52

窮忙族看過來！ 富豪不會犯的7大錯誤

2019-04-03 13:47

不僅超商可以台灣Pay 繳有線電視費也可以

2019-04-03 13:36

彰銀攜手北都數位有線電視 推台灣Pay繳費服務

2019-04-03 13:05

超級包租公 國壽收租百億

2019-04-03 01:21

外匯市場中該如何投資美金？

2019-04-01 08:59

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

一戶鑑價超過13億 陶朱隱園單坪飆到440萬元

2019-04-03 23:11

全球第一家 台積5奈米完成試產

2019-04-04 01:48

廖燦昌慶富案下台接第一金董座 黃國昌：開什麼玩笑？

2019-04-03 22:52

綠營黨內初選在即 究竟為何公股人事會大風吹？

2019-04-03 21:00

台銀成公股總座搖籃 三副總出任三大行庫總經理

2019-04-03 18:46

中小型金融股 配息超誘人

2019-04-04 00:50

全球首家 台積電5奈米完成試產

2019-04-04 11:43

公股行庫換掉老藍男…蘇貞昌選舉整軍

2019-04-04 00:48

新潮流系力挺 公股金融高層換血

2019-04-03 20:54

公股行庫人事大地震 曾銘宗：明年大選考量

2019-04-03 20:10

府院角力？蘇揆主導 公股高層人事大地震

2019-04-04 00:51

台積電5奈米試產 推出完整設計架構

2019-04-03 22:49

五家公股人事大搬遷 回鍋、轉任、升任名單看這裡

2019-04-03 18:37

蘇揆主導 公股銀高層大搬風

2019-04-04 00:50

全球最大半導體材料市場 SEMI：台灣奪連9冠

2019-04-04 05:50

人事大驚奇…因慶富案下台 廖燦昌反升官

2019-04-04 01:04

公股行庫人事變動 蘇揆通盤調整盼發揮鯰魚效應

2019-04-03 21:29

財政部證實4家公股人事大調動

2019-04-03 18:51

日經：鴻海子公司富智康縮減安卓手機事業

2019-04-03 18:57

彰銀董座凌忠嫄 捍衛公股女戰士

2019-04-04 00:50

英系獨董砲打董座 台銀成下波角力場？

2019-04-04 00:52

新聞眼／決戰2020…換將布陣 抓金流固人脈

2019-04-04 00:59

台灣發明防駕駛視線死角 角逐美國愛迪生獎

2019-04-04 07:38

去年我出口排名維持第18名 居亞洲四小龍之末

2019-04-04 11:55

第一金董座廖燦昌 金融資歷逾30年

2019-04-04 00:50

綜所稅申報 避開六大錯誤

2019-04-04 01:01

行庫高層異動 傳總統府不知情

2019-04-04 00:50

工總訪高雄 韓國瑜：把投資環境做好

2019-04-03 17:24

大飲資產變動 兩個大問號

2019-04-04 01:48

台銀合庫六個高層升官 立委：董總也要師出同門？

2019-04-03 19:35

華南金董座張雲鵬 明快領導效率高

2019-04-04 00:50

Gogoro 建構本土電池鏈

2019-04-04 01:48

勞保年金將調高…13.5萬人受惠 6月入帳

2019-04-04 00:57

土銀董座黃伯川 授信業務能力強

2019-04-04 00:50

勞保年金給付額 估調升5%

2019-04-03 23:39

彰銀布局 一步好棋

2019-04-04 00:50

工總訪高雄 喊投資2,000億

2019-04-03 23:48

宏達電VR新品挹注 3月營收倍增

2019-04-03 17:21

王文淵一句「百日」…全場笑歪腰

2019-04-03 23:38

夏普筆電在地化 挑戰雙A

2019-04-04 01:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top