第2季全球變數多 跟漲抗跌就看這種基金

2019-04-04 15:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



第2季全球變數多，在不確定因素多、獲利不易的年代，投資人該怎麼辦？其實不用過於擔憂，基金產品百百種，就看你有沒有選對。調查國內十大投信看法，第2季激推多重收益型基金，最有機會幫投資人賺到錢。

在美國聯準會出現超鴿派言論後，目前市場最擔心景氣是否出現衰退，摩根投信多重收益型產品經理陳若梅表示，投資人不用過度憂心，一來是全球經濟並未出現衰退，只是成長力道較不如過去幾年強勁，再者，就美債殖利率倒掛問題，從歷史經驗來看，不代表經濟衰退會馬上來臨，相反地，後續美股還是很有可能再創高點，且時間至少有一年的時間。

陳若梅進一步舉數據證明，根據統計，不論是1978年、1989年、1998年或是2006年發生美債殖利率曲線倒掛之後，不論後三個月、後六個月，或是後一年，美股仍維持強勢上漲格局，且平均漲幅隨著時間拉長而升高，後三個月平均漲幅近一成，後半年上漲幅度可達逾14%，後一年的平均漲勢更是高達二成之多，且在此期間循環類股如能源、科技等，表現優於防禦類股如民生用品、公用事業，顯見殖利率倒掛並不代表風險性資產走勢反轉趨勢會立即出現。

陳若梅還分析，本次發生殖利率曲線倒掛的環境，是全球央行購買公債的寬鬆措施壓低了美國10年期公債殖利率，這可能使殖利率曲線預測景氣衰退的準確性降低；且殖利率曲線倒掛後，不代表經濟衰退馬上來臨，反而是現階段全球正處於美國景氣擴張的成熟期，需更加謹慎看待景氣衰退預兆，此時的投資組合應以均衡、多元分散為主，並以收益性質資產來提高下檔保護。

不過，陳若梅認為，投資人也不用過於擔憂，根據最新的全球經理人調查，投資市場對於經濟成長前景看法已經連續兩個月改善，加上38%受訪經理人認為聯準會升息循環已結束，寬鬆的資金環境有利後續風險性資產表現，預期高品質、大型股與高股息風格仍是接下來最為看好的投資風格，建議投資人應採取多元分散，且鎖定優質收益的投資策略進行布局，以降低過度集中特定資產的風險。