中金院棒球隊大專棒聯奪冠 晉升公開組一級

2019-04-04 09:33 聯合新聞網 台北訊



中信金融管理學院(下稱中金院)棒球隊創下佳績，抱回冠軍寶座！中金院棒球隊在107學年度大專棒球運動聯賽(University Baseball League，簡稱UBL)3日決賽中，以三連勝氣勢拿下冠軍，更直接晉升下學年度UBL賽事公開組一級，成軍短短兩年級別大躍進，證明球隊實力不容小覷。

球隊不負眾望為校爭光，中信金融管理學院校長施光訓特別感謝總教練曾智偵，在決賽的三場比賽中穩定軍心，隨時調整戰略，帶球員發揮最佳戰力。曾智偵教練表示，決賽中曾發生守備瑕疵和穩定性不足的問題，尤其與嘉南藥大的交戰激烈，雙方纏鬥至第六局仍是2比2平手，球員承受極大壓力，所幸在教練指導下即時調整心態，第7局球員伊斯瑪哈撒恩•達嗨擊出三壘安打突圍，陳君傑接力揮出關鍵中外野穿越安打，最終以3比2逆轉取得勝利。

中金院投手教練陳先宏分析，此次投手群或打線都發揮極佳，只是多數球員皆為大一新生，初次面對大專棒聯賽事，難免怯場產生失誤，未來將多安排聯誼賽事，與資深球隊多多交流，提升實戰經驗與抗壓性。但瑕不掩瑜，中金院棒球隊仍囊括許多個人獎項，「教練獎」由中金院總教練曾智偵獲得，「打擊獎」的第一名和第三名分別由中金院13號的周洪飛、61號伊斯瑪哈撒恩•達嗨拿下，31號陳君傑笑納「最佳功勞獎」，堪稱大專棒聯最風光的球隊。

「雖然挺進一級，但仍不可自滿」，曾智偵教練提醒球員仍要虛心學習，持續提升自己的內涵。中信金融管理學院創辦人辜仲諒相當重視教育，非常要求棒球隊員除了精進球技，更要兼顧課業成績，因此中金院及棒球隊都深受影響，學校特別安排專人輔導球員英文和商學科目，提升競爭力。球員們也感謝有中國信託當學校的強力後盾，讓他們能夠延續棒球夢，尤其來自弱勢家庭的球員在學校幫助下，生活無後顧之憂，又能透過最愛的棒球開拓國際觀與增強自信，是非常難能可貴的學習歷程。棒球隊也會持續努力，期許下學年度在公開組一級揮出home run，再創佳績。 中金院棒球隊於大專棒聯決賽取得三戰全勝，開心抱回冠軍寶座。圖／中金院提供 分享 facebook