萬物代幣化時代 KPMG：投資者暫以關注代替投注為宜

2019-04-04 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



KPMG發表的全球「加密資產」白皮書，指出比特幣等加密資產(Cryptoasset )將成為未來金融不可分割的一部分，萬物代幣化(Tokenization)的時代即將來臨；而台灣在超商就可以購買加密貨幣，被列為加密資產的友善環境國家。

對於欲參與代幣經濟的國內投資者，KPMG安侯建業加密資產與代幣經濟團隊主持人謝昀澤指出，雖然制度化市場指日可待，但現存的加密貨幣投資仍是散戶市場，且交易量集中在少數國家，在台灣正式的監理法規未明朗前，建議「以關注代替投注」為宜。

加密資產成為多數投資者可以接受的金融產品前，仍有許多障礙需要克服。例如比特幣這樣的「資產」，因為缺乏對價格的信任以及規模化，所以在專業投資者眼裡無法當作交易媒介，更遑論視其為一種可以儲存價值的資產，因此必須進行制度化。

制度化的方法，第一步是建立或修改合宜的監理法規；第二步就是形塑一個有規模的代幣生態鏈，讓包含金融科技公司、銀行、支付機構、各類交易所、金融商品經紀人、經銷商等彼此之間，可緊密互動，且有大型投資與公信機構參與其中。

金管會主委顧立雄日前表示，STO的交易研擬以「另類執照」方式，修改證交法，開放設立專門交易STO的交易所。證券型代幣募集機制（STO）的架構，規劃3000萬元以下豁免，採群募概念；3000萬元以上，則須進入金融監理沙盒實驗。

KPMG安侯建業加密資產與代幣經濟團隊協同主持律師鍾典晏表示，KPMG將參考日本等已將加密資產合規化國家在法遵、會計與稅務處理、反洗錢作業與資安管理等經驗，推動加密資產監理機制的制度化。

KPMG安侯建業因應台灣加密資產市場發展需求，由審計、稅務、法律與管顧等20人團隊，成立「加密資產與代幣經濟團隊」，以創新與專業的思維，引領市場進入制度化階段。