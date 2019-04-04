為孩子儲備未來 善用理財工具搭配兒童帳戶

2019-04-04 06:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



兒童節到來，許多家長帶孩子開心過節的同時，也不免為育兒開銷傷透腦筋。台北富邦銀行近日針對行內有開設小富翁帳戶的家長進行問卷調查發現，若要教養一位孩子到大學畢業，有多達四成父母估計至少要花費600萬元，三成則預計費用在300萬至600萬元之間，顯示現代爸媽在子女教養上的財務壓力不輕。

台灣父母十分捨得為子女付出，但要如何才能聰明準備教養費用?調查顯示44%的父母是利用定存及活存、34%選擇保險，14%選擇基金、7%選擇股票、1%選擇其他，整體略偏保守。

北富銀執行副總郭倍廷指出，在此階段家長們所面臨的財務壓力是多面向的，不僅要撫育孩子、孝養尊長，個人也有發展事業或置產需求，因此教養金的儲備通常不會佔家庭可運用資金太高比重。在投入金額有限且未來運用具彈性的情況下，不妨採取穩中求進策略，例如股票指數型基金(ETF)相對穩定又具備一定增值空間，就是不錯的理財工具。

郭倍廷也提醒家長，別忘了善用兒童帳戶來理財，一方面能增加孩子參與感，順利展開理財教育；且提撥到兒童帳戶的資金只要每年累計金額不超過220萬元即可免贈與稅，能避免未來財產贈與和傳承時的稅負問題。

北富銀自1992年推出小富翁帳戶，截至2018年已累積近25萬戶，再搭配小富翁理財營、e家人分行每月定期兒童金融教育體驗等活動，以寓教於樂的方式引導孩子學習理財，成效頗佳，也建議家長可善用理財工具搭配兒童帳戶，投資儲蓄雙管齊下，以有效達成教養金儲備的目標。

此外，調查中還發現近八成家長會發給小朋友零用錢，平均每個月給500元，但僅一成孩子有記帳習慣，比例偏低。記帳能幫助小朋友分清楚需要和想要的差別，進而改變消費習慣並培養目標意識，是兒童金融教育相當重要的一環。

現在行動工具普及，許多孩子都有自己的手機，郭倍廷建議父母不妨趁兒童節送孩子一個小富翁帳戶，搭配北富銀行動銀行裡的「邦你記」、「邦你存」、「e家付」等功能，以有趣又便利的e化互動方式協助孩子養成記帳和儲蓄習慣，為子女未來的成長發展扎下健全基礎。