綠營黨內初選在即 究竟為何公股人事會大風吹？

2019-04-03 21:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



自從今年初內閣重組，由蘇貞昌接任行政院長，外界就在揣測應會有一波公股人事「大地震」。果真今（3）日財政部就公告一連串人事異動，也算是蘇揆上任後首波公股金融大搬遷。

據財政部今日公告的名單中，共有五家公股金融事業的董、總替換。包括：第一金暨一銀董事長由前合庫金董座廖燦昌回鍋接任，一銀總經理則由現任台灣金副總蔡麗雪接任。

合庫銀總經理黃伯川將轉任土銀董事長，而職缺則由該行副總經理陳世卿升任。土銀總經理則由台銀副總謝娟娟接任。而原任土銀董座凌忠嫄擔任國庫署長時，在財政部與彰銀大股東台新金爭霸戰時，現場督軍調配票事宜，所以此次由她轉任彰銀董事長，外界揣測，應該是希望藉由她，守住財政部在彰銀的勢力。

金融人士說，由於原本的彰銀董事長張明道在台新金彰銀上，看似有為財政部守住，但若是要論功，仍較凌忠嫄遜色，加上明年將要總統大選，若台新金在短短數月以內進攻，而彰銀來不及防備的話，可能會影響大選結果；彰銀總經理則由台銀副總經理黃瑞沐接任。

華南金今年適逢董監改選，據傳，原任董事長吳當傑早在今年初內閣改選就開始擔心「位子可能不保」，因此這波名單中出現他，也令外界不太意外。而將接任華南金暨銀行董座是現任高雄銀董座張雲鵬，他出自於華南體系，加上又是綠營新潮流派系領袖陳菊人馬，此次由他回鍋出掌，相當符合。

值得一提的是，董瑞斌竟在此次名單當中，讓外界相當震驚，因為當時他接掌第一金董座時，為了要讓員工走出「慶富案陰霾」，並重整士氣，上任一年多來，從該金控暨旗下子公司成績可看出，確實有一番作為，短短數月就打消慶富案呆帳，又能用最快時間帶領員工前進，在2018年時創下佳績；外傳他算功臣之一，因此行政院將對他另有重要安排。

此次公股行庫高層人事大幅異動，乃蘇貞昌就任閣揆後首次，距離上次的大風吹，已是慶富案後的相關懲處，由於大幅異動的時間，正值民進黨內總統初選作業期間、逼近2020年大選，讓本次人事變動增添不少政治意味。