新潮流系力挺 公股金融高層換血

2019-04-03 20:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



公股行庫高層人事罕見無預警大調整，由行政院長蘇貞昌親自操刀的新人事名單有新有舊，背後明顯有民進黨最重量級的派系新潮流系影響力，親綠金融大老人馬也在內。

公股金融圈人士透露，此波新人事，包括重返公股金融體系、將接掌第一金控（2892）董事長的廖燦昌、自合庫銀總經理高升土銀董事長的黃伯川，以及自高雄銀行（2836）董座「北漂」回娘家的內定華南金控（2880）新董座張雲鵬，背後都有新潮流力挺。

至於本波異動將升任一銀總經理的現任台灣金副總蔡麗雪，以及原本傳出也要跟著調整、保位成功的第一金總經理林謙浩，則分別是前台銀董事長蔡哲雄、前一銀董事長黃天麟的主秘、機要秘書，有金融大老加持。

曾任合庫金董座的廖燦昌，2017年底因慶富案中箭落馬，當時圈內盛傳，廖燦昌儘管自銀行基層做起，是相當專業的非官場空降人才，但因民進黨認為廖過於親藍，視為箭靶，因此廖燦昌雖有宜蘭鄉親關係，借重宜蘭幫力量溝通，可惜當時未得到新系大姊大、也是宜蘭幫首腦的總統府祕書長陳菊支持，雖有其他新系人物相挺，還是在慶富案風暴中黯然下台。據傳當時原本支持廖續任的新系人物就是桃園市長鄭文燦，此次廖燦昌重返公股金融圈，鄭文燦與陳菊仍是關鍵力量，也算還給廖燦昌一個公道。

黃伯川則是在合庫銀總經理角逐賽出線，受到關注。金融圈人士表示，黃伯川本就是業務幹才，而他的政壇人脈最重要的力量，則是來自新潮流系台灣新社會智庫總幹事利錦祥，利錦祥也是此次前行政院長賴清德宣布參加民進黨總統黨內初選前，傳出南下勸退賴的第一人。有利錦祥這位新系大老支持，使得黃伯川在去年初的合庫銀總座爭奪戰順利出線，而黃伯川在擔任合庫銀總經理剛滿一年，且上個月才剛剛因為屆齡65歲獲延任，就高升土銀董事長。

張雲鵬則是本次人事派令中最年長的，由於財政部已修改公股董總經理人派任相關辦法，不受65歲上限拘束，因此張雲鵬仍可回任華南金、銀董座。張雲鵬當初自華南金總經理任上退休，轉任高雄銀行董事長，就是因為曾任高雄市長的陳菊賞識，因此在去年九合一大選、國民黨韓國瑜拿下高雄市長，張雲鵬就醞釀離開，重回他任職超過40年的華南金更上層樓，也讓他可以有更大舞台施展拳腳。

本波人事地震，另一個備受金融圈關注的，則是來自台銀系統的人馬，分別進駐一銀、彰銀（2801）、土銀擔任總經理，而非各由銀行內升。除了蔡麗雪有大老蔡哲雄加持，內定土銀總座的謝娟娟、彰銀總座黃瑞沐，不少公股金融人士也好奇背後有何方神聖。