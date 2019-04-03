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身後事不忌諱 宏泰人壽推可自選墓座的實物給付保單

2019-04-03 20:12經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

據新北市社會局的調查，有高達64%的銀髮族「希望家人主動跟自己討論身後事」，卻又不敢主動開口，也不知如何開口。宏泰人壽發現多數人礙於傳統觀念，忌諱與家人談論死亡及後事安排的議題，基於與其規避倒不如事先做好規劃的想法，宏泰人壽設計一張安心終身壽險(實物給付型)，為人生預約一場最完美的落幕。

宏泰人壽希望以推廣保障型商品為主軸，陸續推出多張保障型商品，安心終身壽險(實物給付型)便是其中一張。宏泰人壽經代業務部協理郭永昇表示：「宏泰人壽安心終身壽險(實物給付型)是宏泰人壽與擁恆文創園區合作的商品，主要是推廣一種正視未來的觀念，讓民眾可以自己選擇往後長眠的居住地，同時也獲得多一份保障。擁恆文創園區像是國外公園的造景，完全不似傳統墓園，環境優美讓人印象深刻；入土為安的設計也滿足了國人傳統觀念，回歸於天地之間。」

宏泰人壽安心終身壽險(實物給付型)這張保單是目前國內唯一張可以在投保的同時，由投保人為自己選定墓座位置的實務給付型保單。為協助民眾能事先安排好身後事，在人生謝幕時不至於讓親屬在哀傷之際還要為瑣事煩憂，並協助民眾為自己事先規劃好「人生最後一場畢業典禮」，當臨別時刻到來，親屬只需調適心情、不必處理事情。未來實物給付型保單將會成為民眾保險規劃的重要項目之一，讓民眾更能做好身後事宜的準備，為自己預約人生完美落幕。

安心終身壽險(實物給付型)提供的骨灰墓座係坐落於基隆市信義區的擁恆文創園區的「立足星空」，該園區是北部唯一擁有52公頃的完整綠地墓園，也是已故知名藝人豬哥亮的長眠居所。「立足星空」的設計是平面的骨灰墓座而非塔位，回歸到入土為安的傳統習俗，逝者骨灰將安葬在一座一位的獨立墓基中。對於較執著傳統觀念的國人而言，是重視自己身後事安排規劃的首選。

宏泰人壽推出的宏泰人壽安心終身壽險(實物給付型)，保額固定為39萬元，提供7、10及20年期等三種繳費期間。以55歲女性為例，7年期保費每年繳36,660元，壽險保障為39萬元。當被保險人於第三保單年度後發生保險事故時，即可依事先選定的墓座位置安葬，為自己的一生劃下完美的句點。

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