公股行庫人事大地震 曾銘宗：明年大選考量

2019-04-03 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



公股行庫今人事大地震，曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗研判，此次調整幅度大，應是民進黨為了年底選舉布局、以利動員。 報系資料照／記者陳柏亨攝影 分享 facebook

公股行庫今傳出人事大地震，第一金董座董瑞斌、華南金董事長吳當傑確定下台。另傳合庫金前董座廖燦昌將接任第一金董事長，土銀董事長凌忠嫄將接彰銀董座。曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗研判，此次調整幅度大，應是民進黨為了年底選舉布局、以利動員。

曾銘宗指出，公股行庫董事長，過去在行政院長上任後會稍作調整，但這波人事牽動四大公股行庫人事調整，加上目前檯面上呼聲高的接任人選，明顯是只看顏色、不看專業。

曾銘宗表示，八大行庫員工人數多，加起來有好幾萬人，影響主力客戶的層面也很廣，行政院這波人事調整，可能牽涉到未來選舉的動員、人脈、募款等金脈事宜，「金控、銀行經費本來就很龐大，在動用上相對彈性更大。」

曾銘宗提到，吳當傑是事務官出身，沒有太多政治色彩，過去也極力配合部會政策，在都市更新、綠能產業貸款等方面都很配合，遭撤換主要是政治考慮。他也質疑，廖燦昌2年前因慶富獵雷艦案，行政院調查小組認為他要負責，因而黯然下台。未料過段時間又要到第一金控擔任董事長，反而是升官，「哪有這種道理！這不是蔡政府自打嘴巴？」

此外，台灣金控或銀行三位副總經理，分別升任土銀、一銀、彰銀總經理，曾銘宗更直呼「離譜」，歷年公股行庫人事都是內部升遷，這樣的調任是絕無僅有，尤其台銀近年績效並不好，為何不從各家銀行內挑選秀人選？證實民進黨用人從來就是只看顏色，不看專業。