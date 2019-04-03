五家公股人事大搬遷 回鍋、轉任、升任名單看這裡

2019-04-03 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



蘇揆主導，財政部國營及公股金融事業機構人事今（3）日大搬遷，正確名單已出爐。此次公股人事大搬遷，時間又落在明年2020年大選前，實在讓外界揣測，是否是為綠營「助攻」。

財政部表示，土銀董、總分別由合庫總經理黃伯川、台銀副總謝娟娟接任；第一金暨一銀由前合庫金董座廖燦昌接任，第一銀行總經理則由台灣金控副總經理蔡麗雪接任。

而合庫總經理由該公司副總陳世卿陞任；華南金暨華南銀則由現任高雄銀行董事長張雲鵬接掌；彰化銀行董、總分別由土銀董座凌忠嫄與台銀副總經理黃瑞沐接任。