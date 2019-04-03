外資連三月淨匯入 金額將近2500億元

2019-04-03 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



外資加碼台股，銀彈同步流入台灣。金管會3日公布最新外資統計，3月外資持續淨匯入，淨匯入金額較上月略縮小至17.46億美元，較2月33.58億美元減少，但是合計外資已連三個月淨匯入，總金額已達到81.05億美元，換算新台幣接近2,500億元左右。

金管會公布最新外資統計，外資買盤持續回流；金管會表示，今年3月1日至31日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約17.46億美元，陸資累計淨匯出約16萬美元。今年以來，外資不斷匯入資金，1月已淨匯入30.11億美元，2月再度擴大淨匯入33.58億美元，3月淨匯入17.36億美元，連續三個月合計淨匯入金額81.05億美元（約新台幣2,500億元）。由於外資連續3個月淨匯入，使得全體外資累計淨匯入水位，3月底止也上升到2056.38億美元，其中一般外資累計淨匯入是2,053.9億美元，陸資截至108年3月31日止累積淨匯入1.918億美元，

去年外資熱錢不斷撤出台灣，去年一年外資淨匯出金額達103.4億美元，創下2008年金融海嘯以來歷史次高金額。今年第1季外資明顯回頭，截至3月31日止，外資累計買超上市股票約新台幣1,033.19億元，買超上櫃股票約新台幣156.24億元。陸資累計買超上市股票約新台幣0.46億元、買超上櫃股票約新台幣2.62億元。

根據金管會資料，去年台股平均日均量，上市櫃合計是1,653億元，前年是1,373億元。顧立雄日前表示，金管會持續關注台股動能，也會採取必要因應措施，希望今年上市櫃合計日均量希望能在1,300億元到1,600億元。