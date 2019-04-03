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台灣2團隊進史丹福銀髮設計前8強 台灣人壽力挺

2019-04-03 17:04經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

因應全球人口快速老化，響應政府長照2.0政策，長期關注台灣高齡議題的中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」），2018年再度與銀享全球社會企業（簡稱「銀享全球」）共同策劃「史丹福銀髮設計競賽（Stanford Design Challenge）亞洲區大賽」，鼓勵青年學子透過競賽了解高齡需求和銀髮產業，為高齡社會打造創新的解決設計方案。

此次亞洲區大賽共收到來自台灣、香港20 所大專院校和科系的 51 件作品。亞洲區優勝團隊「Mr. TOUGH 老人頑酷樂團」、「枕頭戰--我要我們憶起玩」也順利入圍史丹福設計競賽全球決賽八強。兩支隊伍也於4月2日至台灣人壽總公司進行參訪。

本次史丹福銀髮設計競賽亞洲區大賽進入決賽的2件優勝作品分別為由元智大學團隊設計、台灣人壽業師輔導的「枕頭戰 — 我要我們憶起玩」，以及實踐大學團隊研發的「Mr. TOUGH 老人頑酷樂團」。「枕頭戰 — 我要我們憶起玩」其作品以祖孫共玩為目標，將電玩遊戲的控制改由一般家中沙發上會有的抱枕，讓孩童和長輩都容易操作，同時能互動共樂。

而「Mr. TOUGH 老人頑酷樂團」則是以音樂遊戲來促進長者或代間互動的娛樂產品，遊戲形式以類似卡拉OK模式進行，降低長者對新事物的畏懼與排斥，讓從沒有學過樂器的人也能輕鬆上手和朋友共組樂團，藉此提升心理健康，活出快樂人生。

兩件作品在來自全球24個國家的97件作品中說穎而出，進入「史丹福銀髮設計競賽全球大賽」總決賽前8強，將在2019年4月16日於矽谷史丹福大學和來自全球的其他6個團隊進行現場提案，爭取總額為17,000美元的獎金，為台灣爭光。

兩支優勝團隊特別於出國前至台灣人壽總公司進行參訪，與台灣人壽主管進行銀髮新世代商品設計理念交流，希望藉此參訪機會獲得產業看銀髮高齡的視野與思維，激發日後解決長者需求的創新解方。

台灣人壽總經理莊中慶也親自到場為同學加油，鼓勵同學們參加國際競賽，與國際間的銀髮設計創新團隊、業師進行交流，持續為高齡者打造創新、實用，解決關鍵問題的方案。

台灣人壽也於今年亞洲區大賽特別加碼「台壽特別獎」，做為持續研發設計的補助經費，也希望藉此活動培育更多台灣未來銀髮產業的人才。

史丹福銀髮設計競賽亞洲區大賽進入決賽的兩支優勝團隊（元智大學與實踐大學）特地於出...
史丹福銀髮設計競賽亞洲區大賽進入決賽的兩支優勝團隊（元智大學與實踐大學）特地於出國前到台灣人壽參訪，並與台灣人壽總經理莊中慶（圖中著西裝者）交流解決銀髮長者需求的創新解方。圖／台灣人壽提供
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