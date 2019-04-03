土銀董事長 傳合庫銀總經理黃伯川接任

2019-04-03 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



土銀董事長凌忠嫄將轉任彰化銀行董事長。 報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

根據目前最新消息，土地銀行董事長凌忠嫄轉任彰化銀行董事長後，遺缺將由合庫銀行總經理黃伯川接任。

據悉，黃伯川為「老合庫人」，從合庫銀基層一路做上來，以授信業務起家，而合庫銀是國內放款業務量最大的上市金控旗下銀行，放款量僅次於龍頭銀行臺銀，黃伯川接任土銀，具有足夠的金融專業、足以服眾。

除了出任過合庫銀總行授審部副理，黃伯川曾任合庫銀北部區域中心經理、並先後出任台北五洲、高雄分行經理等職務，歷練非常完整。