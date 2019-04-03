四大公股董總大地震 傳為選舉布局

2019-04-03 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



公股銀行人事大地震，近半的董總瞬間「下台」，震驚金融市場。根據了解，此一人事大變動，是行政院長蘇貞昌上台後對財政部所下的指示，其中土地銀行董事長凌忠嫄轉任彰化銀行董座一職，主要的原因，就是曾在國庫署署長任內，操盤彰銀改選而一戰成名的她，將再度為財政部披掛上陣，捍衛公股權益。

放眼目前八大公股銀行裡，除臺灣金控、兆豐金控、合庫金控、臺灣企銀外，包括土地銀行、第一金控、華南金控、彰化銀行全數都有董總新人事。

根據目前市場傳出的最新消息，土地銀行董事長凌忠嫄將接下彰化銀行董事長一職，第一金控則由前合庫金控董事長廖燦昌回鍋擔任，政院也已拍定，華南金控董事長吳當傑及金控總經理羅寶珠、銀行總經理鄭永春都不續任，華南金控與銀行董總幾乎全數撤換。

消息指出，高雄銀行董事長張雲鵬，將接任華南金董事長一職，財政部已決定華南金董總人事案將於下周一（８日）上午進行交接。

對於公股人事大地震，金融圈今（3）日議論紛紛，有人早在數個月前便已耳聞，有些主管則大感意外，強調「被換掉的董總有些做得很不錯」，今日無預警遭到撤換，實在感到相當意外。

此波公股高層人事大風吹，異動幅度非常大，除展現「蘇上賴下」的權力版圖重新分配外，也是為了2020年1月1日的總統大選提前布局，蘇貞昌對公股人事的安排，究竟是基於金融專業，還是政治酬庸，外界還在等著最後的拍板定案。