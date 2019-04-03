吳當傑、董瑞斌下台 財政部:尚未接到行政院核定

2019-04-03 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



公股金融人事發生大地震，據傳華南金、第一金、土銀、彰銀等董座人事全部異動。對此，財政部僅低調表示，尚未接到行政院的核定。

知情人士表示，今年6月14日華南金要進行改選，政院已拍定金控董事長吳當傑不續任，金控總經理羅寶珠、銀行總經理鄭永春則因屆齡不續任。

第一金董事長董瑞斌及土銀董事長凌忠嫄則另有任用。