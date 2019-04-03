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公股行庫傳人事地震 第一金董瑞斌、華南金吳當傑下馬

吳當傑、董瑞斌下台 財政部:尚未接到行政院核定

2019-04-03 16:04聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

公股金融人事發生大地震，據傳華南金第一金土銀、彰銀等董座人事全部異動。對此，財政部僅低調表示，尚未接到行政院的核定。

知情人士表示，今年6月14日華南金要進行改選，政院已拍定金控董事長吳當傑不續任，金控總經理羅寶珠、銀行總經理鄭永春則因屆齡不續任。

第一金董事長董瑞斌及土銀董事長凌忠嫄則另有任用。

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