沒有把握這三原則 別說你拿的是旅日神卡

2019-04-03 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



日本成為國人出國目的地第一名，每年總要去日本玩的人越來越多，挑選旅日神卡需掌握「現金回饋」、「旅遊折扣」和「旅遊周邊福利」，把握這三個原則，不但可獲得現金回饋，還能享購物、觀光、機場服務等好康。

台灣人有多愛去日本？2018年赴日旅遊人次高達483萬人次，根據日本觀光廳統計，國人去年於日本觀光所帶來的效益就高達5839億日圓，相當於新台幣1655億元，看好旅日商機，多家發卡銀行祭出刷卡優惠，向哈日族招手。

Money101金融比較平台提出如何挑選旅日神卡三大重點，第一、比較日本消費的現金回饋率，由於在國外刷卡，發卡銀行都會收取1.5%海外交易手續費，選擇回饋率越高的信用卡就能賺進越多的回饋。

第二、採購藥妝、家電或是觀光旅遊是否享有折扣，有些信用卡，卡友只要刷指定信用卡、出示悠遊卡等，購物結帳都可立即享至少3%以上的折扣，指定觀光景點也能有購票優惠或是贈送小禮物。

第三、卡片是否有旅行周邊福利，像是免費吃到飽WiFi機、機場貴賓室、機場接送等等，可為旅行省下不少開銷。

富邦銀行新推出旅日神卡「OMIYAGE卡」，主打日本消費3%回饋無上限，搭配一年贈送四次日本人氣第一Omiyage，首創的24小時隨時一鍵調高刷卡額度，可隨時隨地調高刷卡額度，視個人風險評級，最高能調高刷卡限額一倍，對於不巧刷爆的愛買族來說，可說是「神救援」功能。

富邦的「旅日神卡」在上網也很給力，與台灣大哥大及WIHO合作推出日本漫遊優惠方案，卡友每月任刷一筆且登錄，可享兩天免費台灣大哥大日本漫遊通，卡友也可選擇WiHo與富邦「旅日神卡」合作的五日wifi超優惠方案，在日本查路線、尋美食、找朋友都會很方便。

富邦還提供新戶首刷禮任刷五筆不限金額就送出價值約566台幣的日本交通票卡，還與JCB國際發卡組織合作發卡，享有日本免費機場貴賓室、北海道新千歲國際機場巴士購票八折、松本清藥妝店最高5％折扣等多種福利。