不僅超商可以台灣Pay 繳有線電視費也可以

2019-04-03 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



由財金公司主導的「台灣 Pay」可支付的場景又增加了，繼全家、萊爾富、OK 與7-ELEVEn四大超商都可使用台灣Pay進行掃碼支付，彰化銀行今天宣布，攜手北都數位有線電視共同推出台灣Pay行動掃碼繳費服務，台灣Pay金流服務範圍更擴大。

隨著電子支付越趨普及與成熟，現行公共事業費可使用台灣Pay行動繳費場域，除了水費、瓦斯費、地價稅、綜合所得稅等，今年台灣Pay服務版圖再邁入新里程碑，提供有線電視費導入共通QR Code支付服務。

彰銀表示，北都數位有線電視是全國率先啟用QR CODE行動繳費服務的有線電視業者，秉持著「創新服務、以客為尊」的經營理念，提供高達109台HD高畫質頻道，及高速寬頻上網之服務。

今年3月份收視戶甫超越 5萬戶，寬頻上網用戶也已突破 4萬戶，並計劃推出更具優勢的光纖到府服務，開啟上網更快速、品質更穩定的全新網路世代。

彰化銀行繼去年7月與萊爾富便利商店合作，首家推出台灣Pay行動掃碼支付服務後，今年更搶先提供北都數位有線電視收視戶，使用台灣Pay行動掃碼繳交有線電視費服務，不受限手機型號、廠牌，民眾只要在家透過手機掃描帳單上台灣Pay QR Code就能快速完成繳費作業。