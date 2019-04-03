網路投保吹精品風 保險公司送香奈兒還去巴黎看秀

2019-04-03 10:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



隨著「她經濟」崛起，女性逐漸成為消費市場主力，這股粉紅商機也影響到投資理財商品，現在網路投保吹精品風，有保險公司推出投保抽獎活動，獎項包括送客戶CHANEL包以及前往巴黎觀賞時裝秀。

新光人壽內部數位行銷團隊分析，女性透過網路投保購買年金險的比例高達近七成，其中更不乏小資族群，根據客戶輪廓「愛理財、愛網購、愛時尚精品」的黃金交叉，新光人壽網路投保推出「Buy金有理，夢想無罪」活動，將送出「2020春夏巴黎CHANEL時裝秀」入場資格以及CHANEL經典包款、皮夾，實現小資女親臨巴黎頂級精品時裝秀的夢想，體驗時尚名媛專屬的國際級禮遇。

法國巴黎被譽為「服裝中心的中心」，匯聚流行美學、彩妝精品的巴黎時裝週是時尚女性最嚮往的潮流盛典，每年吸引來自世界各地的媒體、時裝設計師、藝人名流爭相觀賞，更是國際流行趨勢的指標，但除非是一線女星或是精品大戶，一般人前往巴黎光賞精品時裝秀的機會微乎其微。

新光人壽將這股頂級精品風帶入網路投保市場，預計送出國際品牌消費千萬級別的VIP客戶才能享有的「2020春夏巴黎CHANEL時裝秀」邀請名額，在今年9至10月前往巴黎搶先觀賞2020年春夏最新潮流，稀有程度可說是時尚身分證。

所謂「男人看表，女人看包」，堪稱時尚界鼻祖的CHANEL經典包款，是許多女性夢想的第一個精品包，妥善保存10年，歷久不衰的質感更能為品味增值，新壽表示，與年金險透過時間累積財富的概念相同，非常適合小資族。

新光人壽表示，即日起至4月30日前網路投保「新光人壽Up Cash 利率變動型年金保險（乙型 ）」或「EZ Cash利率變動型年金保險（乙型）」，以分期繳費方式首期保費達1萬元，就有機會抽中總價值超過36萬元的「Buy金夢想禮」，包含2020春夏巴黎CHANEL時裝秀入場資格及CHANEL皮夾；首期保費繳納10萬元以上，還有機會抽中價值16萬元的CHANEL經典包款；預計5月底前抽出幸運兒。