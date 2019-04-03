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好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

先繳先贏 公路總局推提前繳納汽燃費抽獎活動

2019-04-03 09:56經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部公路總局推「2019年度鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，凡自用汽車及機車車主於2019年5月20日前（非因申請牌照或辦理車輛其他異動）先行繳納汽燃費者，皆可參加抽獎活動，請車主把握機會。

為響應政府省紙減碳政策，公路總局今年首度推出「2019年度鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，計有160名額，獎項分別為郵政禮券3萬元（十名） 、1萬元（50名） 、2,000元（100名），總獎額100萬元，將於8月30日辦理抽獎活動。

自用汽車及機車車主只要在5月20日前自願提前繳納汽燃費，不須另外登錄，將由公路總局自繳納汽燃費紀錄中自動挑檔符合參加資格者，透過電腦隨機抽選。詳情請上公路總局網站（網址 https://www.thb.gov.tw/）查詢。

另外，公路總局提供提前繳納汽燃費管道，並提醒，透過下述管道繳納者，均無需支付代收手續費，但使用信用卡支付者，請先洽詢各發卡行庫相關手續費金額，以免影響權益：

一、線上繳納：

1. 監理服務網手機下載「監理服務App」，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納（監理服務App限車主為自然人）。

2. 電話語音轉帳：服務專線412-1111或412-6666；電話號碼6碼地區，請撥41-1111或41-6666，服務代碼均為169# ；以手機撥打請於服務專線前加區域號碼，例如：台北市02-4121111。

3. 公路總局合作的便利商店多媒體機：統一（7-11）、全家（FamilyMart）、來來（OK）、萊爾富（Hi-Life）。

二、臨櫃繳納：公路總局各區監理所（站）

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