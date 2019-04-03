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投保利變險 金管會提醒這3點一定要注意

2019-04-03 05:52聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

金管會提醒民眾，利率變動型保險商品的本質為保險商品，保險公司會收取提供保險保障的保險成本及附加費用，且宣告利率並非保證利率，民眾購買時不宜僅以宣告利率高低為惟一考量，購買前應詳細了解商品內容，並審慎評估自身保險保障需求。

近年利率變動型保險商品為保險市場上主流商品之一，包括利率變動型人壽保險、利率變動型年金保險及萬能保險等，都是目前市場上常見商品類型。

金管會提醒消費者，投保利率變動型保險商品前應注意下列事項：

一、各公司對利率變動型保險所宣告的利率雖有高低差異，消費者於購買此類商品不宜僅以宣告利率高低作考量，仍應詳細檢視商品保險範圍是否符合自身需求，且購買前應多比較參考相關公開資訊後挑選保險公司投保。

二、利率變動型保險商品雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法拿回所繳保險費的全部金額。

三、部分利率變動型保險商品為外幣計價，保險費及保險金等款項給付的幣別均為外幣，購買時應特別注意匯率風險。消費者投保利率變動型保險前可向保險公司索取保單條款樣張，充分了解保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品。

金管會表示，保險業在銷售保險商品時，使用的廣告、文宣及行銷話術不得單獨以宣告利率或保單報酬率等條件與其他金融商品作比較外，也不可以宣告利率調升作為銷售訴求，或僅以投資目的來銷售因而扭曲保險保障本質，以避免消費者誤解而致糾紛。

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