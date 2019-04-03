名家觀點／新台幣走勢的三個關鍵

2019-04-03 00:23 經濟日報 梁國源



觀察2019年新台幣匯率走勢可從三個面向來看，第一是分析與新台幣相關性最高的主要貨幣走勢；第二是台灣經濟金融環境相對其他新興國家的情形；第三是中央銀行對新台幣價位與走勢的態度。

首先，今年以來，新台幣與人民幣幾無相關性，與美元的關聯程度則明顯較高。今年初起至3月8日，市場專家預測美元指數的中位數顯示其仍持續看空美元，但卻與美元實際走勢相左，最終於3月25日全面上修其預測值。

若進一步分析美國與美元指數成分國貨幣利差、貨幣政策空間、主要央行政策動向、經濟相對強弱勢及貨幣避險角色等面向，可推論美元仍屬相對強勢的幣別。

就利差與貨幣政策空間而言，美元指數成分國中，目前德國、日本、瑞典與瑞士1年期公債殖利率均為負值，英國、加拿大雖保持正利率，卻遠低於美國，使美元較具吸引力。同時，歐元區、日本、瑞典與瑞士的央行政策利率較美國、加拿大與英國缺乏降息空間，一旦遭逢景氣下滑，前述國家將無法仰賴貨幣政策刺激經濟。相形之下，美國保有因應經濟危局的籌碼最為充足，有利美元指數。

就主要央行政策動向來看，繼年初美國聯準會立場從鷹派轉為鴿派後，歐洲央行也推遲原訂於今年夏天後升息的規劃，更將在9月推出新一輪定向長期再融資操作（TLTRO），一反過去準備採取緊縮的作法；而日本銀行不只續推寬鬆政策，總裁黑田東彥更強調若日圓急漲將傷及日本經濟，且破壞通膨目標2％的實現，將隨時準備擴大刺激措施。

在主要央行同步轉為偏鴿派立場下，早前先將利率從歷史低點拉起的聯準會，處境遠優於一味寬鬆的歐、日央行，如此相對較不鴿派的態勢，將支撐美元指數。

再以經濟相對強弱勢而言，彭博共識預測顯示，今年美國GDP成長仍達2.9％，高於歐元區的1.8％與日本的0.7％，再加上美中貿易戰尚不致對美國整體經濟造成明顯影響，但英國脫歐紛擾肯定對歐元區經濟帶來較大傷害，以及在其他全球不確定因素交織下，美元的避險貨幣角色將被持續強化。

其次，今年1月以來，美元走強主要是偏向對先進國家貨幣，對新興市場貨幣並非全面走升，有些甚至走貶，主要是各國政經狀況有別，對美元表現強弱有高有低，一如新台幣對美元僅微跌0.3％。也由於新台幣匯率波動性極低，台股殖利率又高，使外資從去年的全年淨匯出轉為淨匯入，今年1～2月累計淨匯入約達63.7億美元。此外，雖然央行維持利率不變，且預期台灣GDP成長表現不算亮眼，但對外貿易仍保有經常帳順差，均支撐新台幣匯率。

最後，考量去年新台幣名目有效匯率指數大致貼近過去36個月移動平均值，顯示新台幣對一籃子貨幣匯率甚為穩定，而年初國際美元走貶，其他貿易對手國貨幣轉強時，新台幣的升幅相對較小，皆有助出口，研判央行應會讓新台幣匯率走勢隨市場波動。

綜合前述分析，今年美元指數將呈現高檔震盪，讓新台幣對美元偏弱；新台幣匯率相對其他新興市場國家穩定，且台股殖利率較高吸引外資流入，以及持續的貿易順差，令央行無出手調節的必要，均使今年新台幣匯率不致有過度走升或走貶的激情演出，呈現狹幅震盪格局。

（作者是元大寶華綜合經濟研究院董事長、清華大學科管學院榮譽教授）