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保險界元老級獨董出書 暢談保險經營與監理

2019-04-02 21:52經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

前任財政部保險司司長、現任新光人壽獨立董事鄭濟世出書了，把一生所學、所悟，累積40幾年的保險精華，化為簡單文字，要讓讀者充分了解，保險學在理論與實務上的應用。

1944年次、現年75歲的鄭濟世，2005年就出任新光人壽獨立董事，「剛好台灣要實施獨立董事制度，我是第一個保險業的獨立董事」；後來，設置獨董的風氣擴至金控業，他也成為新光金的首屆獨董。

鄭濟世相當優秀，台大商學研究所碩士畢業後，第一份工作就到國內保險業龍頭國泰人壽服務，五年多後，通過國家考試，進入財政部保險科服務，從科員做起，期間一度外派，出任中央再保險公司財產保險處處長。

林振國出任財政部長後，他獲得賞識，「回娘家」並出任財政部保險司副司長，一年多後升任司長、歷時將近五年。政黨輪替後，從公部門退下，新光人壽董事長吳東進慧眼識英雄，邀請他出任新光人壽獨立董事。

鄭濟世學養俱佳，服務財政部期間，曾奉財政部派往瑞士保險訓練中心(Swiss Insurance Training CENTRE ，SITC)研習保險，具有國際視野。

這本由新陸書局發行、名為「保險學　經營與監理」的著作，從保險基本原則說明保險經營，從保險業經營實務說明保險監管施政，書中所含想法，看似複雜其實簡單，希望擺脫傳統的保險學模式，提供讀者新而實用的保險知識。

新光人壽獨立董事鄭濟世與其著作「保險學　經營與監理」。記者陳怡慈／攝影
新光人壽獨立董事鄭濟世與其著作「保險學　經營與監理」。記者陳怡慈／攝影
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