親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

打架就換警局長？該換的，其實是政客的腦袋

民眾買車險竟被要求不能轉保 金管會下三道命令

2019-04-02 20:07經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會官員表示，最近保險局接獲民眾反映買車想轉保還得經過原業務員同意。 美聯社
金管會官員表示，最近保險局接獲民眾反映買車想轉保還得經過原業務員同意。 美聯社
分享
很多人買新車順便會跟車商保代通路買車子保險，最近金管會接到民眾反映，第二年想換另一家保險公司，竟然說要經過原業務員同意，金管會表示，不得限制民眾轉保的自由，並要求業者採取三措施，維護消費者權益。

金管會日前發函給產險公會、保險代理人公會，要求轉知所有保險業者，為維護消費者的權益，不得限制要保人或被保險人締約或轉保的自由。

金管會官員表示，最近保險局接獲民眾反映，買新車時，第一年透過車商保險代理通路（車商保代）業務員投保的汽車保險，在隔年或第三年，想轉保其他家保險公司，或跟原公司不同服務人員投保時，竟被告知，要經過原車商保代通路業務員同意後才能轉保，非常不合理。

金管會特別為此發函要求業者，第一，為避免產險公司配合車商保代通路的要求，在民眾投保或轉保時，限制民眾自由選擇保險公司，產險公司不得因車商保代利用職務或業務上的便利，或其他不正當手段，強迫、引誘或限制要保人或被保險人締約或轉保的自由。

第二，產險公司也不得提供車商保代，額外報酬或其他利益。

第三，請保險代理人公會，轉知所屬會員公司（車商保代），不得有保險代理人管理規則第49條第5款「利用職務或業務上的便利，強迫、利誘或限制要保人、被保險人締約的自由」等情事。

保險車商金管會
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

華南銀王子林知延二審改判拘役 金管會：不符解職二要件

2019-04-02 18:11

公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

2019-04-02 14:23

華南副董涉裝GPS有罪 華南金：未違反負責人資格條件

2019-04-02 14:12

台灣新生兒創新低 親子理財把握兩大重點

2019-04-02 14:02

班機延誤理賠創舉 打開國際漫遊就能全部自動賠

2019-04-02 12:27

Fed釋鴿派訊號 高評級債出頭天

2019-04-02 11:20

兆豐銀全力衝消金

2019-04-02 03:38

財長促公股銀加強內控

2019-04-02 03:38

玉山公司治理評量 三個特優

2019-04-02 03:38

台銀提列備呆 掀茶壺風暴

2019-04-02 03:38

告別4字頭 外幣利變險全面降息

2019-04-02 03:38

海外債基金 乘勢再起

2019-04-02 03:38

大同債權銀行 增提呆帳準備

2019-04-02 03:11

大同公司資金動撥將從嚴檢視

2019-04-02 03:10

大同集團 負債高達1,854億

2019-04-02 03:10

綠能、華映 吃掉公股行庫逾23億

2019-04-02 00:39

台銀備呆爭議延燒 綠營派系之爭？

2019-04-02 00:32

富士達保經捐66萬給張老師基金會台北中心

2019-04-02 00:32

富士達保經獲第19屆「金峰獎」雙料殊榮

2019-04-02 00:21

安聯跨足健康險 雙腳跑更快

2019-04-01 23:32

目標到期債保單 又被盯上

2019-04-01 23:29

數位化銷售 安聯最佳武器

2019-04-01 23:26

保代、銀行 一體適用

2019-04-01 23:26

影／純網銀來襲！傳統銀行怎麼應對？

2019-04-01 19:08

不只轉帳小確幸 台銀連這個手續費也不收了

2019-04-01 17:32

華映、綠能將下市 財長：公股行庫損失23億元

2019-04-01 15:18

外匯市場中該如何投資美金？

2019-04-01 08:59

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:32

富櫃200指數／業者：市場更多元 樂觀其成

2019-03-28 02:22

富櫃200指數／學者：被動型商品 全球主流

2019-03-28 02:22

富櫃200指數 投資新標竿

2019-03-28 02:22

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

隱藏的財富！台北超級富豪人數全球第8 但低調不愛炫富

2019-04-02 09:40

勞退自提不自提? 領多領少? 一張圖解謎

2019-04-02 15:08

大同集團 負債高達1,854億

2019-04-02 03:10

會計師無法表示意見 老牌蘋果西打廠大飲財報出不來？

2019-04-01 22:27

台灣隱形富豪低調不炫富「愛瑪仕用牛皮紙袋裝」

2019-04-02 09:31

華映擬裁員2500人 與工會達成協議

2019-04-01 21:35

告別4字頭 外幣利變險全面降息

2019-04-02 03:38

公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

2019-04-02 14:23

誠美材財報疑慮 恐全額交割

2019-04-02 03:11

謝世謙接任華航董事長 有膽識與專業令同仁信服

2019-04-01 22:26

華航董座何煖軒一封告別信：機師罷工「責任一肩扛起」

2019-04-02 14:04

5,000元 彩券中獎免稅門檻擬調高

2019-04-02 03:50

解析／徵人啟事貼門口恐被罰6萬 算「公開揭示」？

2019-04-02 09:42

台灣珍奶狂征東南亞 下一站奈及利亞

2019-04-02 11:22

目標到期債保單 又被盯上

2019-04-01 23:29

台銀備呆爭議延燒 綠營派系之爭？

2019-04-02 00:32

台日中結盟 搶蘋果OLED單

2019-04-02 03:11

大同債權銀行 增提呆帳準備

2019-04-02 03:11

華航董座換人 謝世謙接任

2019-04-02 03:10

台灣金獨董陳錦稷 續盯台銀鉅額備抵呆帳

2019-04-02 15:52

台灣之星：5G頻譜 勢在必得

2019-04-02 03:11

航發會通過華航「何下謝上」謝世謙董事長兼總經理

2019-04-01 20:41

賺翻了！勞動基金前二個月賺1,694億元

2019-04-02 12:13

台銀提列備呆 掀茶壺風暴

2019-04-02 03:38

誠美材資金遭凍結 營運添變數

2019-04-02 03:11

節能家電補助申請要快 備齊「六大需求文件」

2019-04-02 11:53

兆豐銀全力衝消金

2019-04-02 03:38

華航人事異動 兩方角力

2019-04-02 03:11

工總3日邀韓國瑜座談 估千億投資有條件進場

2019-04-02 17:11

搶台商回台 桃園將釋七工業區土地

2019-04-02 03:38

民營銀行 搶台商回流商機

2019-04-01 23:31

大同公司資金動撥將從嚴檢視

2019-04-02 03:10

華映去年財報淨值轉負 確定5月13日下市

2019-04-01 21:33

玉山公司治理評量 三個特優

2019-04-02 03:38

華航人事安排 林佳龍：無關派系考量

2019-04-02 11:52

財長促公股銀加強內控

2019-04-02 03:38

綠能、華映 吃掉公股行庫逾23億

2019-04-02 00:39

長程線機票價撐不住了 最多降4,000元

2019-04-02 12:46

民調顯示九成民眾預期電價將上漲 經濟部也這麼說

2019-04-02 15:43

和泰新車 催動本月車市

2019-04-02 03:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top