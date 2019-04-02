民眾買車險竟被要求不能轉保 金管會下三道命令

2019-04-02 20:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會官員表示，最近保險局接獲民眾反映買車想轉保還得經過原業務員同意。 美聯社 分享 facebook 很多人買新車順便會跟車商保代通路買車子保險，最近金管會接到民眾反映，第二年想換另一家保險公司，竟然說要經過原業務員同意，金管會表示，不得限制民眾轉保的自由，並要求業者採取三措施，維護消費者權益。

金管會日前發函給產險公會、保險代理人公會，要求轉知所有保險業者，為維護消費者的權益，不得限制要保人或被保險人締約或轉保的自由。

金管會官員表示，最近保險局接獲民眾反映，買新車時，第一年透過車商保險代理通路（車商保代）業務員投保的汽車保險，在隔年或第三年，想轉保其他家保險公司，或跟原公司不同服務人員投保時，竟被告知，要經過原車商保代通路業務員同意後才能轉保，非常不合理。

金管會特別為此發函要求業者，第一，為避免產險公司配合車商保代通路的要求，在民眾投保或轉保時，限制民眾自由選擇保險公司，產險公司不得因車商保代利用職務或業務上的便利，或其他不正當手段，強迫、引誘或限制要保人或被保險人締約或轉保的自由。

第二，產險公司也不得提供車商保代，額外報酬或其他利益。

第三，請保險代理人公會，轉知所屬會員公司（車商保代），不得有保險代理人管理規則第49條第5款「利用職務或業務上的便利，強迫、利誘或限制要保人、被保險人締約的自由」等情事。