洋華去年轉虧為盈 今年力拚本業回溫

2019-04-02 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



觸控面板廠洋華（3622）今（2）日召開線上法說會，董事長白志強指出，去年因投資穩定配息的金融股加上機電業務穩健，帶動公司轉虧為盈，而今年光電本業有望持續改善，期盼全年營運能更勝去年。

洋華去年營收7.39億元，年減17.3%，稅後純益1.19億元，較前年虧損600萬元轉虧為盈，每股純益0.79元，優於前年每股虧損0.04元，正式終結連續6年虧損的低潮。

洋華去年轉盈的主因來自於業外投資挹注，該公司去年投資高殖利率金融股兆豐金、第一金、合庫、台企銀等，獲得豐沛的配息，但營業虧損從則前年的7300萬元，擴大至1.1億元，包括手機、平板等消費性電子產品的營收都呈現衰退，致使光電部門呈現虧損。

據悉，洋華的機電營收約3.13億元，光電則為4.25億元，其中，工控產品約占光電營收比重近六成，已成為營收主力。白志強指出，為提升光電部門營收規模，公司已新增大尺吋觸控應用，可供應客戶1至15吋、15至16吋、21吋、32吋以及65吋產品。

此外，洋華去年底至今年初，也增加了玻璃濺鍍、表面處理投資，藉此滿足工控客戶產品抗炫、防污的需求，並搭配LCM、貼合，預料今年可望開始貢獻營運，改善光電部門業績表現。

至於不動產方面，洋華目前位於越南的廠房已出租給韓國業者，預料今年還會有陸系業者承租，可望收取相關租金，而東區的商用不動產除保留自用辦公室外，也規劃將對外出租，藉此全面活化資產。