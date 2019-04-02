親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

洋華去年轉虧為盈 今年力拚本業回溫

2019-04-02 18:14經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

觸控面板廠洋華（3622）今（2）日召開線上法說會，董事長白志強指出，去年因投資穩定配息的金融股加上機電業務穩健，帶動公司轉虧為盈，而今年光電本業有望持續改善，期盼全年營運能更勝去年。

洋華去年營收7.39億元，年減17.3%，稅後純益1.19億元，較前年虧損600萬元轉虧為盈，每股純益0.79元，優於前年每股虧損0.04元，正式終結連續6年虧損的低潮。

洋華去年轉盈的主因來自於業外投資挹注，該公司去年投資高殖利率金融股兆豐金、第一金、合庫、台企銀等，獲得豐沛的配息，但營業虧損從則前年的7300萬元，擴大至1.1億元，包括手機、平板等消費性電子產品的營收都呈現衰退，致使光電部門呈現虧損。

據悉，洋華的機電營收約3.13億元，光電則為4.25億元，其中，工控產品約占光電營收比重近六成，已成為營收主力。白志強指出，為提升光電部門營收規模，公司已新增大尺吋觸控應用，可供應客戶1至15吋、15至16吋、21吋、32吋以及65吋產品。

此外，洋華去年底至今年初，也增加了玻璃濺鍍、表面處理投資，藉此滿足工控客戶產品抗炫、防污的需求，並搭配LCM、貼合，預料今年可望開始貢獻營運，改善光電部門業績表現。

至於不動產方面，洋華目前位於越南的廠房已出租給韓國業者，預料今年還會有陸系業者承租，可望收取相關租金，而東區的商用不動產除保留自用辦公室外，也規劃將對外出租，藉此全面活化資產。

洋華營收光電
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

2019-04-02 14:23

華南副董涉裝GPS有罪 華南金：未違反負責人資格條件

2019-04-02 14:12

台灣新生兒創新低 親子理財把握兩大重點

2019-04-02 14:02

班機延誤理賠創舉 打開國際漫遊就能全部自動賠

2019-04-02 12:27

Fed釋鴿派訊號 高評級債出頭天

2019-04-02 11:20

兆豐銀全力衝消金

2019-04-02 03:38

財長促公股銀加強內控

2019-04-02 03:38

玉山公司治理評量 三個特優

2019-04-02 03:38

台銀提列備呆 掀茶壺風暴

2019-04-02 03:38

告別4字頭 外幣利變險全面降息

2019-04-02 03:38

海外債基金 乘勢再起

2019-04-02 03:38

大同債權銀行 增提呆帳準備

2019-04-02 03:11

大同公司資金動撥將從嚴檢視

2019-04-02 03:10

大同集團 負債高達1,854億

2019-04-02 03:10

綠能、華映 吃掉公股行庫逾23億

2019-04-02 00:39

台銀備呆爭議延燒 綠營派系之爭？

2019-04-02 00:32

富士達保經捐66萬給張老師基金會台北中心

2019-04-02 00:32

富士達保經獲第19屆「金峰獎」雙料殊榮

2019-04-02 00:21

安聯跨足健康險 雙腳跑更快

2019-04-01 23:32

目標到期債保單 又被盯上

2019-04-01 23:29

數位化銷售 安聯最佳武器

2019-04-01 23:26

保代、銀行 一體適用

2019-04-01 23:26

影／純網銀來襲！傳統銀行怎麼應對？

2019-04-01 19:08

不只轉帳小確幸 台銀連這個手續費也不收了

2019-04-01 17:32

華映、綠能將下市 財長：公股行庫損失23億元

2019-04-01 15:18

安聯人壽豐收得利系列 永豐銀行獨賣

2019-04-01 14:34

外匯市場中該如何投資美金？

2019-04-01 08:59

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:32

富櫃200指數／業者：市場更多元 樂觀其成

2019-03-28 02:22

富櫃200指數／學者：被動型商品 全球主流

2019-03-28 02:22

富櫃200指數 投資新標竿

2019-03-28 02:22

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

隱藏的財富！台北超級富豪人數全球第8 但低調不愛炫富

2019-04-02 09:40

勞退自提不自提? 領多領少? 一張圖解謎

2019-04-02 15:08

大同集團 負債高達1,854億

2019-04-02 03:10

會計師無法表示意見 老牌蘋果西打廠大飲財報出不來？

2019-04-01 22:27

台灣隱形富豪低調不炫富「愛瑪仕用牛皮紙袋裝」

2019-04-02 09:31

華映擬裁員2500人 與工會達成協議

2019-04-01 21:35

告別4字頭 外幣利變險全面降息

2019-04-02 03:38

公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

2019-04-02 14:23

誠美材財報疑慮 恐全額交割

2019-04-02 03:11

謝世謙接任華航董事長 有膽識與專業令同仁信服

2019-04-01 22:26

華航董座何煖軒一封告別信：機師罷工「責任一肩扛起」

2019-04-02 14:04

5,000元 彩券中獎免稅門檻擬調高

2019-04-02 03:50

解析／徵人啟事貼門口恐被罰6萬 算「公開揭示」？

2019-04-02 09:42

台灣珍奶狂征東南亞 下一站奈及利亞

2019-04-02 11:22

目標到期債保單 又被盯上

2019-04-01 23:29

台銀備呆爭議延燒 綠營派系之爭？

2019-04-02 00:32

台日中結盟 搶蘋果OLED單

2019-04-02 03:11

華航董座換人 謝世謙接任

2019-04-02 03:10

大同債權銀行 增提呆帳準備

2019-04-02 03:11

航發會通過華航「何下謝上」謝世謙董事長兼總經理

2019-04-01 20:41

台灣之星：5G頻譜 勢在必得

2019-04-02 03:11

賺翻了！勞動基金前二個月賺1,694億元

2019-04-02 12:13

台灣金獨董陳錦稷再出手 緊咬台銀鉅額備抵呆帳

2019-04-02 15:52

台銀提列備呆 掀茶壺風暴

2019-04-02 03:38

誠美材資金遭凍結 營運添變數

2019-04-02 03:11

兆豐銀全力衝消金

2019-04-02 03:38

華映危機滾雪球 銀行緊縮大同集團授信

2019-04-01 20:29

華航人事異動 兩方角力

2019-04-02 03:11

民營銀行 搶台商回流商機

2019-04-01 23:31

搶台商回台 桃園將釋七工業區土地

2019-04-02 03:38

華映去年財報淨值轉負 確定5月13日下市

2019-04-01 21:33

大同公司資金動撥將從嚴檢視

2019-04-02 03:10

綠能、華映 吃掉公股行庫逾23億

2019-04-02 00:39

財長促公股銀加強內控

2019-04-02 03:38

華航人事安排 林佳龍：無關派系考量

2019-04-02 11:52

工總3日邀韓國瑜座談 估千億投資有條件進場

2019-04-02 17:11

影／純網銀來襲！傳統銀行怎麼應對？

2019-04-01 19:08

長程線機票價撐不住了 最多降4,000元

2019-04-02 12:46

玉山公司治理評量 三個特優

2019-04-02 03:38

和泰新車 催動本月車市

2019-04-02 03:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top