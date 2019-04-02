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華南銀王子林知延二審改判拘役 金管會：不符解職二要件

2019-04-02 18:11經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

華南銀副董林知延。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
華南銀副董林知延。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
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華南銀王子、副董林知延與新光金公主互告，今（2）日遭高等法院二審改判林知延「妨害秘密罪，判拘役20日」，是否影響其在華南銀行的副董職位？金管會官員今晚表示，依照金控及銀行負責人準則第3條規定，有關妨害祕密罪需符合「被判有期徒刑及三審判決確定」二大要件，才會影響其職務資格。因此林知延目前並不受法條的限制。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，當時因2人身價不凡，被喻為王子與公主的世紀婚禮。但兩人僅結婚2年多，就發生問題。林知延2013年諮詢律師劉宗欣後，找了徵信業者，在吳欣盈的車輛上裝上GPS。吳欣盈的司機發現被不明車輛跟監，檢查車輛後發現裝設在後保險桿內的GPS，報警處理才查出GPS由林知延裝設，吳欣盈憤而告林知延妨害秘密。

原本一審台北地方法院認為GPS僅錄下吳欣盈公開活動，不涉及隱私，一審判林知延無罪。高等法院今日宣布二審案情逆轉，宣判改認定林知延違反妨害秘密罪，但僅判拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

不過金管會銀行局晚間指出，依照金控及銀行負責人準則第3條，妨礙秘密罪要判有期徒刑確定，並且要判決確定三審定讞，「拘役跟罰金不在法規規範中，就算判刑決定也不影響資格條件」。至於是否涉及負責人不誠信、不正當的要件？銀行局表示，不正當不誠信是不確定的法律概念，因此要有相關佐證資料，過去的案例是藉由金管會金檢來取得具體事證，才會做事實認定，但因為此案跟金融業務無關，因此沒有明確佐證資料。

林知延吳欣盈金管會
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