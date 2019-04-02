利變型保險商品成主流 金管會：投保前注意三大點

2019-04-02 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



近年利率變動型保險商品為保險市場上主流商品之一，目前市場上常見的商品類型，包括利率變動型人壽保險、利率變動型年金保險及萬能保險等，金管會今（2）日提醒民眾，投保利變型保險商品前，要注意三大事項。

金管會保險局副長張玉煇表示，這類商品的本質仍為保險商品，保險公司會收取提供保險保障的保險成本及附加費用，且宣告利率並非保證利率，民眾購買時不宜僅以宣告利率高低為惟一考量，購買前應詳細了解商品內容，並審慎評估自身保險保障需求。

金管會提醒消費者，投保利率變動型保險商品前應注意下列事項，包括第一，各公司對利率變動型保險所宣告的利率雖有高低差異，消費者在購買此類商品，不宜僅以宣告利率高低作考量，仍應詳細檢視商品保險範圍是否符合自身需求，且購買前應多比較參考相關公開資訊後挑選保險公司投保。

第二，利率變動型保險商品雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法拿回所繳保險費的全部金額。

第三，部分利率變動型保險商品為外幣計價，保險費及保險金等款項給付的幣別均為外幣，購買時應特別注意匯率風險。消費者投保利率變動型保險前可向保險公司索取保單條款樣張，充分了解保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品。

金管會表示，保險業在銷售保險商品時，其所使用的廣告、文宣及行銷話術，不得單獨以宣告利率或保單報酬率等條件，與其他金融商品作比較外，也不得以宣告利率調升作為銷售訴求，或僅以投資目的來銷售因而扭曲保險保障的本質，以避免消費者誤解而導致糾紛。