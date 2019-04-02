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買15元報紙翻身千萬富翁 統一發票中獎清冊出爐

保誠人壽推新台幣增額終身壽險 創財、守富皆宜

2019-04-02 16:49經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

分紅保單專家英國保誠人壽2日表示，該公司秉持「分擔風險、紅利共享」的理念，推出「保誠人壽五五登峰增額終身壽險」分紅保單，讓保戶除了擁有壽險保障，還可透過分紅保單的紅利分配，參與保險公司長期平穩的經營成果。

保誠人壽表示，分紅保單的保費，扣除掉保險相關費用後，會投入獨立的分紅保單專屬帳戶，由專業的團隊進行投資操作，分紅金額還有機會隨著投資績效提升而增加，對資產傳承具有實質效果。

在面對投資風險及通貨膨脹壓力之際，兼具壽險保障及長期穩定收益特性的分紅保單是保戶在創造財富與累積資產的最佳選擇。

「保誠人壽五五登峰增額終身壽險」繳費五年，即享有終身壽險保障，保障年年倍增，逐年由一倍增至五倍，讓保障更充裕。

自第二保單周年日起，還有機會年年享有年度紅利，創造額外收入，第六保單年度起，加上一次性長青紅利/長青解約紅利，可創造財富增值空間。

若搭配選擇保險金分期給付方式，讓保戶的財富傳承規畫更穩健，將可創財守富、成就幸福。

以40歲，事業有成的張先生為例，假設他想為子女存教育基金、家庭旅遊基金，或是為將來跟妻子的退休生活先做好準備，可選英國保誠人壽「五五登峰增額終身壽險」。

假設張先生投保基本保額100萬元，折扣後，年繳保費63萬6,967，自第二保單周年日起，保額每年提高一倍，至第五保單年度，保額即高達五倍。

張先生只要繳費五年，就能享有終身保障，還有機會參與英國保誠人壽保險公司的經營績效，自第二保單周年日起，有機會年年領取紅利，可以當作子女教育基金、家庭旅遊基金、退休基金。

假如設定保險金分期領回，更能確保資產傳承，給下一代充足的保障。

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