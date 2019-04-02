亞盟金融宣布新人事 聘張諾仁為首席行政總裁

2019-04-02 16:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



亞盟金融今日宣布任命張諾仁為首席行政總裁。他曾在歐洲、北美洲、亞太地區的主要國際金融機構服務，15年豐富國際資產管理與銀行經驗將在亞盟金融成為全球性企業進程中扮演重要角色，將帶領亞盟金融邁向下一階段發展。 圖／FinEX Asia亞盟金融提供。 分享 facebook 同時在台灣、香港和新加坡布局的金融科技業者亞盟金融（FinEX Asia），今年甫拿下2019「香港最佳財富管理平台獎」，今（2）日上午宣布聘請在巴克萊投資銀行任職10年、Redwood Peak前合夥人張諾仁擔任亞盟金融營運總監，就任亞盟金融首席行政總裁職務。該人事令自即日起生效。

亞盟金融為全球客戶提供全面性的資產管理服務，是一家金融科技公司，設計使用先進的風險模型、區塊鏈數據驗證和實時績效監控功能的基金產品。總部位於香港，是中國線上市場借貸領導者點融的戰略合作夥伴。

亞盟金融表示，張諾仁於亞盟金融創始時即出任營運總監，此期間充分發揮數十年的經驗幫助亞盟金融成長。先前於歐洲、北美洲、亞太地區的主要國際金融機構服務，豐富的國際經驗將在亞盟金融成為全球性企業進程中扮演重要角色，亦是帶領亞盟金融邁向下一階段發展的最佳人選。

張諾仁在建立全球運營和金融平台方面擁有超過15年的資產管理和銀行業務經驗。擔任亞盟金融首席執行人之前，於Redwood Peak公司工作逾3年，擔任合夥人、首席運營官要職，並在該公司自奇爾頓投資公司分拆發揮重要功能。在此之前，張諾仁先生於巴克萊投資銀行任職10年，於倫敦、紐約、新加坡和香港的據點工作，成功開發巴克萊多重資產優質服務平台。獲拔擢為巴克萊亞洲優質服務風險負責人。加入巴克萊之前，他曾於普華永道投資基金集團工作。擁有英國倫敦帝國理工學院工程碩士學位，以及美國西北大學凱洛管理學院高级管理人員MBA學位。

張諾仁將成為亞盟金融首任首席行政總裁伍楊玉如繼任者。伍楊玉如繼續以其擅長的風險管理長才及豐富經驗，出任亞盟金融首席風險管理總裁。亞盟金融聯合創辦人林彥君則出任首席投資總裁，將充分發揮在金融產品交易與投資諮詢的豐富經驗，優化亞盟金融資產管理解決方案，三人將協力打造亞盟金融的未來。伍楊玉如表示，亞盟金融的共同願景是為我們的客戶提供卓越的回報和更簡單的財務體驗。在既有的成功基礎上,我們已經準備好邁入公司發展的下一個階段, 張諾仁先生,以其豐沛的經歷,正是帶領我們往全球邁進的最佳人選。

張若仁今日上午說：「作為香港首屈一指的數位資產管理平台，我們始終致力於連結亞洲投資者與提供穩定回報的美國信貸市場的使命，但是亞盟的業務範圍正在迅速擴大，已經到了必須有所因應的時候。」

他說：「「我們有幾個即將發布的產品將重塑金融業務，並鞏固我們作為新興行業參與者的地位。 我很高興有此機會繼續帶領亞盟金融邁向成功，讓金融和創新運營維持顛峰不墜。」

亞盟金融成立至今二年來，已經累計超過2億美元的基金管理規模。根據彭博（Bloomberg）資料庫統計，亞盟金融旗下固定收益基金的表現，目前位居全球固定收益類別的第35名，成立18個月至今波動率不到1%。

亞盟金融旗下固定收益基金表現的一致性與穩定性，獲得多項深具國際聲望獎項的肯定，包括亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management, AAM）2019「香港最佳財富管理平台獎」，以及財資雜誌（The Asset）The Asset Triple A Digital Awards 2018「最佳創新數據分析專案獎」 以及英國財富與金融雜誌（Wealth＆Finance Magazine）的「全球最佳金融科技資產管理平台獎」等殊榮。