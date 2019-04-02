親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

勞退自提不自提? 領多領少? 一張圖解謎

公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

永豐金證券「41 AI日」 翻轉財富管理新視野

2019-04-02 15:30經濟日報 記者周克威╱即時報導

展現邁向AI理財新科技的企圖，永豐金證券發起「41 AI日」，結合多家新創團隊舉辦AI量化交易沙龍活動。永豐金證券總經理江偉源表示，金融科技為財富管理帶來新視野，公司積極與新創團隊合作提供封測環境，擔任AI量化投資最後一哩路的關鍵角色；從產品到服務模式，建構以投資人為中心的智慧理財生態系，發展為具有財富管理特色的數位科技品牌券商。

永豐金證券表示，「41 AI日」的發想源起於4月1日的41字形與AI相似，特別於這一天結合台灣FinTech相關產業鏈人才，於Fintech Space（金融科技創新園區）舉辦沙龍聚會，包括園區進駐團隊-希奇資本、台大PecuLab、VOYANCE等新創團隊，均在沙龍中分享AI量化交易的設計與運用。

永豐金證券展現積極投入金融科技的首期成果，於會中分享「全新Python交易API」，應用API（Application Programming Interface）經濟的運作模式，與FinTech新創公司雙向合作，以「隨插即用」無縫接軌，進行跨商品報價、下單、帳務系統串接，讓量化交易投資者在財富管理的道路上，擁有最領先的技術支持。

江偉源表示，雲端運算能力的快速提升，AI量化交易團隊正在全球快速成長，金融科技重新塑造了新一代客戶群更高、更好的期待，永豐金證券投入AI發展打造「永豐金證券API 智慧理財生態系」，持續與金融科技新創團隊雙向合作，目前已開發完成國內期貨與證券的服務，未來更將進一步開發美股等海外複委託、海外期貨等商品串接。

「永豐金證券API智慧理財生態系」上週獲得傑出企業管理人協會主辦第19屆金鋒獎「十大傑出商品獎」，永豐金證券在這個理財生態系架構上已發展出Line@理財聊天機器人、全新web理財官網投資平台、以及最新Python架構交易API，並展開跨界新創串聯。

永豐金金融科技生態
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

華南副董涉裝GPS有罪 華南金：未違反負責人資格條件

2019-04-02 14:12

台灣新生兒創新低 親子理財把握兩大重點

2019-04-02 14:02

班機延誤理賠創舉 打開國際漫遊就能全部自動賠

2019-04-02 12:27

Fed釋鴿派訊號 高評級債出頭天

2019-04-02 11:20

兆豐銀全力衝消金

2019-04-02 03:38

財長促公股銀加強內控

2019-04-02 03:38

玉山公司治理評量 三個特優

2019-04-02 03:38

台銀提列備呆 掀茶壺風暴

2019-04-02 03:38

告別4字頭 外幣利變險全面降息

2019-04-02 03:38

海外債基金 乘勢再起

2019-04-02 03:38

大同債權銀行 增提呆帳準備

2019-04-02 03:11

大同公司資金動撥將從嚴檢視

2019-04-02 03:10

大同集團 負債高達1,854億

2019-04-02 03:10

綠能、華映 吃掉公股行庫逾23億

2019-04-02 00:39

台銀備呆爭議延燒 綠營派系之爭？

2019-04-02 00:32

富士達保經捐66萬給張老師基金會台北中心

2019-04-02 00:32

富士達保經獲第19屆「金峰獎」雙料殊榮

2019-04-02 00:21

安聯跨足健康險 雙腳跑更快

2019-04-01 23:32

目標到期債保單 又被盯上

2019-04-01 23:29

數位化銷售 安聯最佳武器

2019-04-01 23:26

保代、銀行 一體適用

2019-04-01 23:26

影／純網銀來襲！傳統銀行怎麼應對？

2019-04-01 19:08

不只轉帳小確幸 台銀連這個手續費也不收了

2019-04-01 17:32

華映、綠能將下市 財長：公股行庫損失23億元

2019-04-01 15:18

新規定上路 車險按日退費有利保戶

2019-04-01 14:39

安聯人壽豐收得利系列 永豐銀行獨賣

2019-04-01 14:34

農民失農保資格 農職保也沒了

2019-04-01 14:18

每月僅自付15元 農民職災喪葬給付30.6萬

2019-04-01 13:38

父母規畫兒童保單 三階段完善保障

2019-04-01 12:28

華孚昆山廠爆炸 估影響單月營收1.2億至1.5億

2019-04-01 12:25

小確幸來了！ 跨行轉帳今起500元以下每天一次免費

2019-04-01 12:12

彰銀回扣案 財政部：已處分相關人員、獎勵吹哨人

2019-04-01 12:09

彰銀東莞分行收回扣 財長：有人離職、吹哨者受獎勵

2019-04-01 11:12

跟著壽險大哥穩穩賺！這種投資定存、小資族最愛

2019-04-01 11:00

注意！ 買車險多項新規定今起上路

2019-04-01 10:11

外匯市場中該如何投資美金？

2019-04-01 08:59

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:32

富櫃200指數／業者：市場更多元 樂觀其成

2019-03-28 02:22

富櫃200指數／學者：被動型商品 全球主流

2019-03-28 02:22
看更多

熱門文章

隱藏的財富！台北超級富豪人數全球第8 但低調不愛炫富

2019-04-02 09:40

剛說過要戰到最後 詹婷怡疑似「被請辭」

2019-04-02 14:09

大同集團 負債高達1,854億

2019-04-02 03:10

會計師無法表示意見 老牌蘋果西打廠大飲財報出不來？

2019-04-01 22:27

台灣隱形富豪低調不炫富「愛瑪仕用牛皮紙袋裝」

2019-04-02 09:31

華映擬裁員2500人 與工會達成協議

2019-04-01 21:35

告別4字頭 外幣利變險全面降息

2019-04-02 03:38

新聞內幕／老華航人謝世謙升董座 顧了裡子更有面子

2019-04-01 18:08

壽險業4月全面降息！宣告利率4字頭恐消失

2019-04-01 18:23

不只轉帳小確幸 台銀連這個手續費也不收了

2019-04-01 17:32

國民年金首期補繳展延到3月 僅2萬多人繳錢

2019-04-01 17:20

NCC主委詹婷怡傳出請辭 NCC尚未正式回應

2019-04-02 13:38

謝世謙接任華航董事長 有膽識與專業令同仁信服

2019-04-01 22:26

誠美材財報疑慮 恐全額交割

2019-04-02 03:11

公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

2019-04-02 14:23

5,000元 彩券中獎免稅門檻擬調高

2019-04-02 03:50

勞退自提不自提? 領多領少? 一張圖解謎

2019-04-02 15:08

解析／徵人啟事貼門口恐被罰6萬 算「公開揭示」？

2019-04-02 09:42

華航董座何煖軒一封告別信：機師罷工「責任一肩扛起」

2019-04-02 14:04

目標到期債保單 又被盯上

2019-04-01 23:29

台灣珍奶狂征東南亞 下一站奈及利亞

2019-04-02 11:22

台銀備呆爭議延燒 綠營派系之爭？

2019-04-02 00:32

台日中結盟 搶蘋果OLED單

2019-04-02 03:11

華航董座換人 謝世謙接任

2019-04-02 03:10

航發會通過華航「何下謝上」謝世謙董事長兼總經理

2019-04-01 20:41

大同債權銀行 增提呆帳準備

2019-04-02 03:11

台灣之星：5G頻譜 勢在必得

2019-04-02 03:11

賺翻了！勞動基金前二個月賺1,694億元

2019-04-02 12:13

台銀提列備呆 掀茶壺風暴

2019-04-02 03:38

誠美材資金遭凍結 營運添變數

2019-04-02 03:11

華映危機滾雪球 銀行緊縮大同集團授信

2019-04-01 20:29

兆豐銀全力衝消金

2019-04-02 03:38

華航人事異動 兩方角力

2019-04-02 03:11

民營銀行 搶台商回流商機

2019-04-01 23:31

搶台商回台 桃園將釋七工業區土地

2019-04-02 03:38

華映去年財報淨值轉負 確定5月13日下市

2019-04-01 21:33

影／純網銀來襲！傳統銀行怎麼應對？

2019-04-01 19:08

綠能、華映 吃掉公股行庫逾23億

2019-04-02 00:39

JDI本周公布新股東 日媒點名TPK

2019-04-01 18:17

和泰新車 催動本月車市

2019-04-02 03:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top