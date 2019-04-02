永豐金證券「41 AI日」 翻轉財富管理新視野

2019-04-02 15:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



展現邁向AI理財新科技的企圖，永豐金證券發起「41 AI日」，結合多家新創團隊舉辦AI量化交易沙龍活動。永豐金證券總經理江偉源表示，金融科技為財富管理帶來新視野，公司積極與新創團隊合作提供封測環境，擔任AI量化投資最後一哩路的關鍵角色；從產品到服務模式，建構以投資人為中心的智慧理財生態系，發展為具有財富管理特色的數位科技品牌券商。

永豐金證券表示，「41 AI日」的發想源起於4月1日的41字形與AI相似，特別於這一天結合台灣FinTech相關產業鏈人才，於Fintech Space（金融科技創新園區）舉辦沙龍聚會，包括園區進駐團隊-希奇資本、台大PecuLab、VOYANCE等新創團隊，均在沙龍中分享AI量化交易的設計與運用。

永豐金證券展現積極投入金融科技的首期成果，於會中分享「全新Python交易API」，應用API（Application Programming Interface）經濟的運作模式，與FinTech新創公司雙向合作，以「隨插即用」無縫接軌，進行跨商品報價、下單、帳務系統串接，讓量化交易投資者在財富管理的道路上，擁有最領先的技術支持。

江偉源表示，雲端運算能力的快速提升，AI量化交易團隊正在全球快速成長，金融科技重新塑造了新一代客戶群更高、更好的期待，永豐金證券投入AI發展打造「永豐金證券API 智慧理財生態系」，持續與金融科技新創團隊雙向合作，目前已開發完成國內期貨與證券的服務，未來更將進一步開發美股等海外複委託、海外期貨等商品串接。

「永豐金證券API智慧理財生態系」上週獲得傑出企業管理人協會主辦第19屆金鋒獎「十大傑出商品獎」，永豐金證券在這個理財生態系架構上已發展出Line@理財聊天機器人、全新web理財官網投資平台、以及最新Python架構交易API，並展開跨界新創串聯。