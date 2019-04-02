台銀亞矽創新分行 進駐青埔高鐵特區

2019-04-02 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台灣銀行亞矽創新分行今（2）日正式進駐青埔高鐵特區（中壢區青峰路一段37、41號），台銀董事長呂桔誠親自主持開業儀式，並與貴賓桃園市長鄭文燦、立法委員陳賴素美、該行副總經理謝娟娟、副總經理許志文、企業工會理事長陳俊雄及亞矽創新分行經理羅濟旺等共同剪綵。

桃園市在六都當中，不僅人口淨移入及工業產值連年第一，也是政府著力五加二產業政策的重點城市。呂桔誠在致詞時表示桃園是一個創新、前瞻、充滿希望的城市，串連台北、新北及新竹地區，從國門之都接軌國際。在中央前瞻決策結合地方政府執行效率之下，這個城市正在快速轉型，「桃園正好」不僅在看得見的未來，更是當前一步步美好願景的實現。

該行看好「亞洲˙矽谷」計劃引領新世代產業的創新能量，為提高當地對金融服務需求的質量，特別在亞洲矽谷創新研發中心鄰近的桃園高鐵特區成立亞矽創新分行，就近提供當地企業發展所需之金融服務。目前該行在桃園、中壢地區已設立12家分行，包含桃園國際機場分行，提供機場旅客即時、快速的金融匯兌服務。

該行近年把重心放在人才、技術的創新，並積極佈局海外市場。為掌握創新趨勢，借鏡以色列金融科技產業發展模式，導入創新技術及進行創新合作。新成立的分行因應金融科技趨勢，結合數位銀行的概念，擴大ATM及線上交易服務項目，並建置各項創新服務設備，像是分行交易預填單（e號櫃檯）及智慧繳費機-臨機e變服務等，節省民眾洽辦業務的等待時間。

值得一提的是，智慧繳費機更囊括多達18個繳費項目，包括稅款、國民年金、健保費、學雜費、水電費、電信費以及信用卡費等，並且採用「自動辨識帳單條碼」，透過簡單友善的介面操作，加快客戶的繳費速度。

台銀亞矽創新分行成立之時，正是該行成立120週年之際，百年老店安心值得信賴的企業形象已深植民眾心中，該行近年更積極投入公益、藝術領域發揮企業價值，並持續追求創新服務，往下一個百年邁進。