公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

2019-04-02 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



彰銀董事長張明道。報系資料照 分享 facebook

彰銀董座張明道上任至今，任期內爆出東莞回扣案、出國未請假等重大事件，但都穩坐泰山，同時外界也關注，已年滿65歲的他留任與否。據悉，目前仍採按兵不動為原則。

據透露，彰銀經營權爭奪案紛紛擾擾已近14年，張明道算是其功臣之一，他於2014年彰銀經營權之爭落幕後擔任董座，而近二次的董監事改選，他被認定救火有功，為財部拿回經營權，因此儘管擔任董座期間，發生許多事件，地位仍屹立不搖。

台新金彰銀案目前仍在訴訟過程，還得待最高法院判決出爐，據相關人員透露，由於這個案子尚未水落石出，最終的經營權仍須由法院判定，而依照行政院與財政部的看法，官派董座張明道的去留應會按兵不動，可能等最高法院判決出爐後，才會進行評估去留。

依照舊的公股管理辦法規定，65歲以上不得出任公股董事長、總經理，不過，該規定已於去年修訂，因此所謂天花板條款已不適用，現任公股行庫董總中，包括張明道、華銀總經理鄭永春以及兆豐金董座張兆順都仍在任職。

另外，據悉，繼慶富案後一連串的動盪後，公股金控暨銀行子公司的董總，至今都尚未有更動情況，可能適逢選舉時期，不宜大幅度更換。值得一提的是，現任在位的官派董總，唯有張明道是從馬政府時期延續下來的老臣。