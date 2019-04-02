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分屍你爸的「血債錢」？哈紹吉血案，沙烏地的秘密封口費

台灣新生兒創新低 親子理財把握兩大重點

2019-04-02 14:02經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

根據行政院最新數據，2018年台灣新生兒出生人數八年新低，少子化現象顯著；統計台灣四年大學的學雜費約需新台幣21至40萬元不等，赴美深造則需482至564萬元。中信銀提醒，父母應將子女的教育金納入資產配置，子女理財教育也應及早啟動。

中信銀觀察20歲以下未成年子女帳戶發現，平均開戶年齡為10歲，其中中信銀行財富管理家庭會員子女帳戶平均開戶年齡為6歲，顯見財管客戶已及早規劃。

進一步了解中信銀行財富管理家庭會員子女帳戶運用情況，資產配置以台外幣存款和儲蓄型保險為主，佔比均逾三成，另外也運用於基金、保障型保險和投資型保險，顯示父母以穩健紮實的步調、多元配置的方式，為孩子累積未來的教育金。

中信銀建議，親子理財可掌握兩大重點：一是尋求專業諮詢，妥善評估各階段求學費用，完整規劃子女教育金，如有出國深造需求建議以外幣作為理財首選，利用分批投入策略，定期執行換匯，而國人偏好前往美國與澳洲留學，可選擇直接採用美金或澳幣等理財工具，分散匯率風險。

二為鼓勵父母從小培養孩子的理財知識，讓孩子透過記帳軟體了解收支，並從簡單的定期儲蓄、小額投資開始嘗試理財，更同步認識信用卡、電子錢包等支付工具，建立孩子正確金錢觀。

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